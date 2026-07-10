Nu México recibió autorización de los reguladores para comenzar a operar como banco, reportó la institución financiera.

Con ello, dice Nubank, el brazo corporativo con sede en Brasil, la filial mexicana se convertirá en el banco digital más grande de México.

En un comunicado, Nubank informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, le dieron la luz verde, lo que “consolida el modelo que Nu ha construido”.

De acuerdo con datos de Nu, el banco digital atiende ya a 15% de la población adulta del país.

“La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero. México es un mercado clave para Nubank y este es un paso decisivo en nuestra apuesta de largo plazo en el país”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

Esta semana, Vélez visitó en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante quien reiteró la intención de la empresa de invertir u$s 4,200 millones en México en los próximos cuatro años.

Con datos del propio banco, Nu México ya superó los 15 millones de clientes en el país (abril de 2026), creciendo a un ritmo de 12,000 nuevos usuarios por día y con presencia en 98% de los municipios del país. En un ejercicio de inclusión, la empresa refiere que ha otorgado la primera tarjeta de crédito a 54% de sus clientes.

“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de SOFIPO a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en Nu”, dijo Armando Herrera, director general de Nu México.

El anuncio de Nubank es bien recibido en Wall Street, donde sus acciones iban al alza por 2.34% al abrir las sesión matutina en la bolsa de Nueva York.

A nivel global, Nubank tiene una capitalización de mercado de más de u$s 66 mil millones.

En fechas recientes, otras instituciones digitales también han recibido autorización para operar como banca múltiple en México. La firma británica Revolut recibió la luz verde regulatoria a fines de 2025 y Plata se constituyó oficialmente como Banco Plata en febrero de este año.