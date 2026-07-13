Gustavo Manriquez, el CEO de Supervielle, transita ansioso estas semanas del Mundial de Fútbol. No solo por el vértigo de la campaña del seleccionado argentino sino porque espera el fin del evento para el lanzamiento de una serie de productos con los que el banco busca avanzar más pasos en la campaña de reposicionamiento en el mercado que encaró en los últimos años.

En ese contexto, en esta entrevista con El Cronista, Manríquez repasó la realidad del banco y del conjunto del sistema financiero, surcada por el impacto de la transformación digital, el nuevo entorno macroeconómico, los altos niveles de morosidad y sus efectos en los balances y en el futuro del sistema financiero.

A@PINTA_Foto

-Cómo evoluciona la morosidad, ¿pasó a una categoría estructural el problema para el sistema financiero?

-Hace un par de meses llegamos a un pico, es una situación muy delicada porque no era de un par de bancos sino del sistema ampliado, los bancos, y las Fintech, y creo que no va a bajar por un tiempo más. ¿Lo veo bajar? No, no lo veo bajar. Hay que seguir tomando medidas. En el banco empezamos muy temprano, habíamos empezado a ver la mora en los cheques rechazados en junio del año pasado y en diciembre ya teníamos muchas medidas instrumentado. Estamos con una cercanía al cliente, dándole opciones hace bastante tiempo, y eso nos trajo buenos resultados. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es en el balance y en el estado de resultados, por supuesto, pero también está provocando un freno al crédito porque se restringe una parte de la oferta. Cuando vemos que hay indicadores de baja de consumo de tarjeta de crédito, básicamente son clientes que no están teniendo más crédito. Todavía faltan tres, cuatro meses para que se vea el resultado de las políticas de refinanciación y de menores tasas , cuando las nuevas cosechas de crédito empiecen a rendir distinto de estas viejas cosechas que lamentablemente tienen problemas.

-¿Qué diferencia hay entre el crédito a las familias y las empresas?

-Es importante ver la diferencia porque a veces, no es nuestro caso, cuando se hace el cálculo de la morosidad, se mezclan las empresas que no tienen gran irregularidad y las familias, y se amplía el numerador, y no aparece clara la irregularidad. Pero, además , las empresas no son todas iguales. La chica se comporta, tiene el mismo nivel de ratio de mora que las familias.

-¿El BCRA, el Gobierno, deberían hacer algo al respecto?

-Yo creo que la estabilidad de la tasa monetaria, de la política monetaria es suficiente. El Central se preocupa, llama, tenemos diálogo directo. Pero lo que es más importante, vital, es el mantenimiento de la tasa de la política monetaria y que el crédito, que realmente es un motor de la economía real, crezca.

Morosidad: “Hace un par de meses llegamos a un pico, es una situación muy delicada porque no era de un par de bancos sino del sistema ampliado, los bancos, y las Fintech, y creo que no va a bajar por un tiempo más. ¿Lo veo bajar? Hay que seguir tomando medidas".

-¿Está planchado el crédito?

-Es dispar, como el comportamiento de la economía, hay sectores altos demandantes en crédito, el sector de energía, Vaca Muerta, el agro, toda la cadena de exportación, que están teniendo un auge tremendo . Los bancos sabemos prestar, el crédito está más focalizado en personas que no tengan una mala situación. A ellos nos hemos acercado y le hemos dado alternativas.

-¿Se pondrán en marcha las soluciones alternativas de las que se habla para movilizar el crédito hipotecario?

- La demanda de hipotecarios está básicamente planchada porque tenemos que construir un fondeo a largo plazo. A los bancos dar un crédito de 15, 20 años y fondearnos a un día o a 30 días en plazos fijos no es algo muy prudente. Entonces estamos trabajando y vamos a ayudar a que haya más crédito hipotecario. Es un gran dinamizador de la economía y de la industria. Un proyecto de casa propia es algo espectacular, tenemos que buscar la solución al fondeo a largo plazo, en pesos. Esa es la tarea que todavía los banqueros y Gobierno tenemos que por delante. Es una tarea pendiente cómo construimos este fondeo a largo plazo entre banqueros privados, compañía de seguros, alyc, de cómo realmente armamos su mercado de capitales de que nos permita fondear .

-¿La solución tiene que venir del mercado de capitales?

-Hablo en general. Nos debemos un análisis bien profundo. Puede que sí, puede que no. Mercado de capitales, fondos de pensión. Viví en Chile y en y en Uruguay, Las AFP en Chile son compradoras de esos esos créditos a largo plazo, como las obligaciones que tienen. Hace poco estuvimos en Nueva York con un canadiense, también gran comprador de hipotecas. En EE.UU., tienen otro mercado privado, eso tenemos que desarrollar. Es un tema de realmente poder cancelar estos créditos y los bancos generar, originar y descargar ese crédito con recursos, o haciéndonos cargo de la mora, pero descargar ese crédito a un fondeo a largo plazo.

Hipotecarios: “Creo que se vienen conversaciones muy interesantes donde todos tenemos que aportar y ver cómo construimos un fondeo al otro paso donde los bancos podamos realmente participar y ser agentes principales de todo esto”

-Entonces, si para que haya crédito hipotecario antes hay que crear ese esquema, va para largo…

- Estamos empezando a generar las discusiones para que pueda suceder. Y la Argentina se lo debe. Cuando tuvimos créditos hipotecarios en la década del ’90, en 2017, la economía funciona y es un dinamizador . Ves a la gente optimista, positivo, y alguien que se compre su proyecto a casa propia es algo que, obviamente, es un objetivo de todos, es algo muy interesante desde el punto de vista social. Y sin un producto hipotecario, no vas a alcanzar ratios de préstamos sobre PBI interesantes que comparen con la región, nunca vas a realmente dar un salto cuantitativo importante si esto no sucede. Con lo cual creo que se vienen conversaciones muy interesantes donde todos tenemos que aportar y ver cómo construimos un fondeo al otro paso donde los bancos podamos realmente participar y ser agentes principales de todo esto . Ya mismo el ministro (Luis) Caputo empezó a mencionar y es un tema que se viene. Hay conversaciones.

-¿Cómo ve al sistema financiero y al banco acomodándose a las nuevas condiciones del mercado?

-Al sistema financiero lo veo muy sólido. A las pruebas me remito, a pesar del nivel de morosidad que hay hoy, los bancos siguen siendo muy sólidos, con lo cual eso es muy importante. Así que el sistema lo veo sólido. La transformación del sistema es real, la experiencia del cliente exige otro tipo de servicio, mucho más rápido, mucho más digital, mucho más sencillo. Ese desafío nos ha traído el despliegue fintech, y estamos en plena transformación. Lanzamos un propósito que es acompañar al cliente en su vida cotidiana, ya no es un producto, es una experiencia, son momentos, y si uno se aleja de esa vida cotidiana puede perder la principalidad y el cliente, y ahí es donde queremos realmente estar permanentemente. El desafío es importante, me atrae mucho, me genera mucha adrenalina, me divierte, tengo un equipo muy bueno. Estamos a un nivel de ejecución y de innovación muy interesante. Y terminado el Mundial de fútbol, vamos a estar lanzando un par de cosas también muy innovadoras, hasta disruptivas. El desafío cambió y ahora es ¿cuánto de la principalidad obtengo? La lucha es quién te da la solvencia de esa experiencia en el celular.

Rentabilidad del sistema: “Estamos absorbiendo un golpe duro que es la mora, obviamente, pero hay que defender el balance, hay que absorberlo. El desafío de todo banquero es proyectar un escenario donde los spreads son cada vez menores”

-En un mercado tan competitivo, donde todos los bancos están en una pelea similar, ¿hay lugar en el sistema financiero para tantas peleando la principalidad?

- No, no hay tanto espacio para muchos ‘principales’, por eso digo que hay que luchar y defender esa principalidad, y la va a mantener o la va a ganar quien sea más atractivo para el cliente. Si no estamos en la vida cotidiana del cliente, esa principalidad no la vas a no la vas a mantener ni obtener. Por eso somos el único banco que lanzó cuenta remunerada, para no perderla con una fintech, que sí se le ofrece. Hicimos una alianza con Mercado Libre para tener marketplace del mercado, estamos a full con WhatsApp y atención remota digital, con muchas cosas innovadoras realmente para para crecer en principalidad y mantener la que ya tenemos. También la integración con IOL, el broker digital del grupo.

-Vuelvo a la situación del sistema financiero y a la rentabilidad, y al banco

- Estamos absorbiendo un golpe duro que es la mora, obviamente, pero hay que defender el balance, hay que absorberlo. El desafío de todo banquero es proyectar un escenario donde los spreads son cada vez menores, de nuevo, la eficiencia que se puede lograr también determina qué construcción de balance se hace. Pero con un spread que cae producto del orden macroeconómico y de la política monetaria estable hace que los spreads sean cada vez más reducidos. Porque la competencia es más sana, es más amplia, con lo cual uno tiene que poder ganar o tener una muy buena oferta crediticia al cliente compitiendo. Ahí es donde se te achica el spread. Con esos spreads, ahora comparables con la región o con lo de otros lugares del mundo, la eficiencia tiene que cumplir un rol importante para que el balance realmente pueda soportarlo. Son cambios necesarios, pero eso es un poco lo que estamos proyectando para el futuro.

Productos financieros: “Todo el mundo de las inversiones va a ser un capítulo que la Argentina va a desarrollar. Hablo del mundo del retail, de personas. Se viene una época la gente joven quiere invertir, con acciones, con bonos, no solo plazo fijo”.

-¿Qué política están adoptando en esta nueva estrategia con las sucursales? ¿Van a desaparecer?

-La afluencia del del cliente en la sucursal ha bajado drásticamente, pero a la vez un incremento en cómo se comunica vía la app, vía home banking, vía WhatsApp. La sucursal no va a desaparecer, va a seguir existiendo. Tal vez menos, producto de que el cliente ya no va, pero la cercanía con el cliente se provoca mediante otro canal . Mismo por WhatsApp el cliente se puede comunicar y chatear con un humano, no siempre con un bot o con un agente. Las sucursales tienen un rol importante. La cantidad será en función de la necesidad de cada banco. En nuestro caso, la idea es acompañar al cliente, adaptarte a su necesidad, y eso también es un indicador de eficiencia de la inversión: hacerlo donde el cliente te está exigiendo.

“La principalidad la va a ganar quien sea más atractivo, esté más en la vida cotidiana. La lucha se da en quién te da más solvencia en el celular”

-¿Por qué tipo de productos o líneas la industria y el banco van a tener mayor rentabilidad o se va a focalizar más?