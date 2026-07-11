Las Fuerzas Armadas desafían a las grandes potencias | Llegaron los primeros tres aviones de vigilancia que serán clave para el Ejército nacional

Airbus ha completado y comenzado a entregar de forma oficial los primeros aviones C295 destinados a fortalecer de manera drástica las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio de España. Estas aeronaves, configuradas principalmente para vigilancia marítima (MSA) y operaciones de búsqueda y rescate (SAR), representan un hito significativo en el programa de modernización de la flota aérea española.

Aunque el programa completo prevé un calendario escalonado que se extenderá hasta 2032 para la renovación de las escuelas de formación, el despliegue operativo ya es una realidad inmediata. El pasado 24 de junio de 2026, se formalizó la entrega de la primera unidad en la planta de Airbus en San Pablo (Sevilla), con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. Este avión ha sido destinado al Ala 46 en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, para sustituir de urgencia a los veteranos CN-235 que operaban en la región.

Las Fuerzas Armadas desafían a las grandes potencias | Llegaron los primeros tres aviones de vigilancia que serán clave para el Ejército nacional Airbus Defence

Así son los aviones Airbus C295 que fortalecerán al Ejército del Aire y el Espacio en España

El C295 es una aeronave táctica de múltiples misiones que ostenta una gran versatilidad. Tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones de alta complejidad en entornos marítimos y terrestres, abarcando tareas relacionadas con el contrabando, la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su función primordial en la vigilancia marítima y el patrullaje lo posiciona como una plataforma ideal para el reconocimiento y control de zonas de interés estratégico.

Asimismo, estas aeronaves intensificarán las operaciones de SAR (Búsqueda y Rescate) tanto a nivel nacional como internacional. Su diseño facilita una rápida adaptación a diversos escenarios, lo que mejora la cobertura y la capacidad de respuesta ante emergencias, tanto en el mar como en la tierra. Esta versatilidad es fundamental para las Fuerzas Armadas españolas en un entorno operativa cada vez más desafiante.

El C295 destaca por ser un avión táctico de gran versatilidad y robustez. Su capacidad de despegue y aterrizaje corto (STOL) le permite operar en pistas no preparadas, transportando hasta 70 soldados o 50 paracaidistas equipados .

En sus variantes marítimas, potenciará el control de espacios estratégicos frente al contrabando, el narcotráfico y la inmigración ilegal, optimizando la respuesta de salvamento en entornos altamente exigentes.

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La polémica técnica: el desafío de los radares

A pesar del éxito en las entregas, el programa de patrulla marítima enfrenta un importante contratiempo técnico y estratégico. Originalmente, los aviones iban a equiparse con radares de última tecnología ELM-2022 de la firma israelí Elta Systems.

Sin embargo, debido a las directrices gubernamentales de desconexión con la tecnología militar de Israel, el Ministerio de Defensa ordenó paralizar su integración. Actualmente, las primeras unidades se entregan sin su sensor de patrulla definitivo, mientras se buscan alternativas comerciales de emergencia o se espera el desarrollo de un radar nacional por parte de la tecnológica española Indra.