Detrás del proyecto está Texhong, un importante grupo textil de origen chino con presencia en varios países.

China sigue ampliando su huella productiva en América Latina, y esta vez lo hace con un megaproyecto que combina industria y energía limpia. En el norte de Honduras, el grupo textil chino Texhong avanza en la construcción de un enorme parque textil, acompañado de la proyección y los estudios sobre una planta solar de gran escala para abastecerlo con energía renovable. La inversión ronda los 400 millones de dólares y promete miles de empleos.

Una empresa china avanza en la construcción de un megaproyecto en América Latina

El proyecto se levanta en Honduras, más precisamente en Choloma, en el departamento de Cortés, una zona del Valle de Sula que es el corazón industrial y maquilero del país. Allí, sobre un predio de más de 400 hectáreas, se desarrolla uno de los emprendimientos privados más grandes de los últimos años en la nación centroamericana.

Detrás del proyecto está Texhong, un importante grupo textil de origen chino con presencia en varios países. La empresa anunció una inversión estimada en 400 millones de dólares para construir el parque, que en algunas presentaciones fue bautizado como “Fashion Zona Franca”. La escala de la apuesta la ubica entre las inversiones industriales más relevantes de Honduras.

El proyecto se levanta en Honduras, más precisamente en Choloma, en el departamento de Cortés, una zona del Valle de Sula que es el corazón industrial y maquilero del país. Fuente: @EmbChinaHn

Avanza la construcción de un parque textil

El núcleo del proyecto es un gran parque industrial textil, pensado para complementar y potenciar la ya fuerte industria maquilera del Valle de Sula. La idea es concentrar producción, fortalecer la cadena de valor y atraer nuevos proveedores a la zona. Entre sus números principales:

Una inversión estimada de 400 millones de dólares.

Un predio de más de 400 hectáreas .

La proyección de al menos 7,000 empleos directos, más miles de puestos indirectos en transporte, servicios y proveedores.

Según la información disponible, el parque industrial está en una fase activa de construcción, con las obras de urbanización y preparación del terreno en marcha.

Una distinción importante: dos etapas distintas

El parque textil es el que está en plena construcción. La planta solar, si bien está confirmada oficialmente en los planes del Gobierno y la empresa, se encuentra en una etapa más preliminar: se gestiona a través del brazo energético del grupo (Danasun Energy) y avanzó mediante un memorando de entendimiento con la estatal eléctrica hondureña (ENEE), con estudios de factibilidad y temas de conexión a la red todavía por resolver.