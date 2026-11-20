Para acceder a este beneficio, deben cumplir ciertos requisitos y contar con una Autorización ESTA aprobada antes de viajar.

Estados Unidos cuenta con un programa migratorio que permite a ciudadanos de determinados países viajar a su territorio sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Se trata del Programa de Exención de Visa (VWP), que habilita viajes por turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

¿Por qué algunos extranjeros pueden viajar sin visa en el pasaporte?

El VWP permite a ciudadanos de determinados países viajar a su territorio por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin tramitar una visa convencional de visitante.

La iniciativa busca facilitar los viajes de corta duración a personas de países que cumplen con los estándares de seguridad y cooperación migratoria.

Para utilizar este beneficio, deben cumplir con las condiciones del programa y obtener una autorización electrónica ESTA antes de abordar un avión o barco con destino a Estados Unidos.

Estados Unidos cuenta con un programa migratorio que permite a ciudadanos de determinados países viajar a su territorio sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Gemini AI | El Cronista USA

La decisión final de ingreso a Estados Unidos depende del agente de migración que atienda su caso.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una Autorización ESTA?

Para viajar bajo el Programa de Exención de Visa, los extranjeros deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener la ciudadanía de un país participante: no alcanza con residir en uno de los territorios incluidos en el programa.

Contar con un pasaporte electrónico: debe incorporar un chip de identificación y cumplir con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Tener un pasaporte vigente: debe contar con una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida de Estados Unidos, salvo que existan excepciones por acuerdos específicos.

Contar con una autorización ESTA aprobada: debe obtenerse antes de abordar un transporte aéreo o marítimo con destino al país.

Respetar el propósito del viaje: la exención permite actividades turísticas, visitas familiares, tratamientos médicos y determinados viajes de negocios, entre otros. No habilita a trabajar, estudiar con créditos académicos ni establecer residencia permanente.

También hay restricciones adicionales para ciudadanos de países participantes que hayan viaja a determinados territorios, o tengan doble nacionalidad con alguno de esos países.

¿Qué países son parte del Programa de Exención de Visa?

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Qatar

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán

¿Cómo se debe solicitar la Autorización ESTA?

La solicitud de la autorización electrónica ESTA se realiza por internet, a través del sitio oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El trámite debe completarse previo al viaje: