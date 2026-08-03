A partir del próximo 10 de octubre, las empresas que utilizan la plataforma WhatsApp Business API enfrentarán un ajuste estructural en el cobro de sus conversaciones.

La aplicación Whatsapp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo implementará modificaciones clave en su estructura de costos corporativa, impactando directamente la estrategia de comunicación de miles de marcas y emprendimientos.

A partir del próximo 10 de octubre, las empresas que utilizan la plataforma WhatsApp Business API enfrentarán un ajuste estructural en el cobro de sus conversaciones. Esta actualización busca priorizar la relevancia en la interacción con los clientes y optimizar el uso comercial de la aplicación.

Así funcionarán las nuevas tarifas por cada respuesta

El cambio principal radica en la transición hacia un modelo basado en ventanas de conversación y categorías de mensajes. A partir de la fecha estipulada, el costo de cada interacción dejará de calcularse mediante una tarifa plana general y se determinará según el tipo de plantilla que la empresa envíe al usuario:

Mensajes de utilidad y autenticación: Tendrán un esquema diferenciado enfocado en notificaciones operativas, confirmaciones de compra o claves de acceso.

Mensajes de marketing y promoción: Experimentarán el ajuste de mayor impacto, penalizando el envío masivo no solicitado y premiando la conversión efectiva.

Sesiones de servicio al cliente: Las empresas mantendrán una ventana de atención de 24 horas sin cargos adicionales cuando sea el usuario quien inicie la consulta de manera directa.

La medida se debe a las actualizaciones de la app y el nuevo modelo de negocios de Meta. Shutterstock

Este reajuste obliga a los departamentos de marketing y finanzas a revisar sus presupuestos operacionales para evitar incrementos inesperados en las facturas mensuales del servicio.

Estrategias para minimizar el impacto financiero en tu negocio

Para adaptarse con éxito a esta nueva dinámica sin afectar los márgenes de ganancia, especialistas en marketing digital aconsejan implementar las siguientes prácticas:

Optimizar la segmentación de audiencias: Evitar el envío indiscriminado de promociones masivas a bases de datos inactivas. Automatización inteligente: Integrar bots conversacionales eficientes que resuelvan las dudas dentro de la primera ventana de interacción. Migración a canales orgánicos: Incentivar a los usuarios a iniciar las conversaciones para aprovechar los beneficios de las sesiones de servicio.

Con esta medida, la compañía matriz reafirma su compromiso de mantener la experiencia de los usuarios libres de spam, mientras consolida su ecosistema comercial global.