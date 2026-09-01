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La famosa cadena de tiendas minorista Walmart anunció el lanzamiento de una colección de accesorios inspirada en uno de sus productos más populares: el pollo asado de su sección de comidas preparadas.
El producto estrella es de una cartera bolsón con diseño de pollo asado que está acompañada de accesorios para bolsos y se encontrará a la venta durante septiembre, pero por tiempo limitado.
La propuesta fue presentada por la compañía en el marco del Mes Nacional del Pollo y está inspirada en la popularidad del pollo rostizado entre los clientes.
Walmart lanza en septiembre un super bolsón de pollo asado: cómo es
De acuerdo con lo comunicado, la cartera estará disponible en dos versiones inspiradas en los sabores de pollo asado que comercializa la compañía: Traditional y Lemon Pepper.
Cada una tendrá un precio de $5,97, exactamente el mismo valor al que Walmart vende normalmente el pollo.
Además, la colección incluye accesorios en miniatura que pueden comprarse aparte como
- Colgante para bolso de pollo asado tradicional: $5,97
- Colgante para bolso de pollo asado con limón y pimienta: $5,97.
- Colgante de salsa picante Louisiana de Great Value:$4.
- Colgante de condimento de limón y pimienta de Great Value: $4.
Cuándo y dónde puede conseguirse el super bolso de pollo de Walmart
Esta colección comienza a venderse hoy 1 de septiembre y permanecerá hasta que se terminen las unidades disponibles.
Todos los productos se venden a través de Spark online y también de forma presencial en el Walmart Welcome Center de Bentonville, Arkansas.