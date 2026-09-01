La famosa cadena de tiendas minorista Walmart anunció el lanzamiento de una colección de accesorios inspirada en uno de sus productos más populares: el pollo asado de su sección de comidas preparadas.

El producto estrella es de una cartera bolsón con diseño de pollo asado que está acompañada de accesorios para bolsos y se encontrará a la venta durante septiembre, pero por tiempo limitado.

La propuesta fue presentada por la compañía en el marco del Mes Nacional del Pollo y está inspirada en la popularidad del pollo rostizado entre los clientes.

Walmart lanza en septiembre un super bolsón de pollo asado: cómo es

De acuerdo con lo comunicado, la cartera estará disponible en dos versiones inspiradas en los sabores de pollo asado que comercializa la compañía: Traditional y Lemon Pepper.

Cada una tendrá un precio de $5,97, exactamente el mismo valor al que Walmart vende normalmente el pollo.

Así luce el bolsón de pollo. Walmart

Además, la colección incluye accesorios en miniatura que pueden comprarse aparte como

Colgante para bolso de pollo asado tradicional: $5,97

Colgante para bolso de pollo asado con limón y pimienta: $5,97.

Colgante de salsa picante Louisiana de Great Value: $4.

Colgante de condimento de limón y pimienta de Great Value: $4.

Cuándo y dónde puede conseguirse el super bolso de pollo de Walmart

Esta colección comienza a venderse hoy 1 de septiembre y permanecerá hasta que se terminen las unidades disponibles.

Todos los productos se venden a través de Spark online y también de forma presencial en el Walmart Welcome Center de Bentonville, Arkansas.