La SSA establece un sistema a través del cual se puede programar el mes en el que desea empezar a recibir la prestación.

Los trabajadores que hayan solicitado su jubilación ante la Administración del Seguro Social (SSA) pueden comenzar a cobrar sus beneficios en el mes que elijan si respetan la ventana de tiempo que se les brinda para presentar su inscripción.

Así mismo, el organismo establece un calendario de pagos organizado según la fecha de nacimiento de cada beneficiario y el tipo de prestación que reciben. Por ello, la fecha del primer depósito dependerá de cada situación y del calendario oficial.

¿Quiénes comenzarán a cobrar su jubilación en diciembre 2026?

Las personas que hayan seleccionado noviembre como el mes para iniciar a recibir los beneficios jubilatorios del Seguro Social, cobrarán el primer pago en diciembre, dependiendo de la fecha en la que les corresponda por fecha de nacimiento.

La SSA permite elegir el mes de inicio de la prestación y presentar la solicitud hasta cuatro meses antes. Por lo tanto, recibirán su primer pago aquellos que presentaron su solicitud entre julio y noviembre de 2026.

¿En qué fecha recibirán su primer pago del Seguro Social?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la SSA, la fecha de cobro depende del día de nacimiento:

Los nacidos del 1 al 10 cobrarán su primer pago el miércoles 9 de diciembre.

Los nacidos del 11 al 20 cobrarán su primer pago el miércoles 16 de diciembre.

Los nacidos del 21 al 31 recibirán su primer pago el miércoles 23 de diciembre.

La SSA establece un sistema a través del cual se puede programar el mes en el que desea empezar a recibir la prestación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse en Estados Unidos?

Para acceder a los beneficios jubilatorios del Seguro Social, los trabajadores deben cumplir principalmente con dos condiciones:

Tener al menos 62 años: es la edad mínima para solicitar la jubilación ordinaria, aunque el monto será menor que si se espera hasta alcanzar la edad plena.

Acumular 40 créditos laborales: equivalen, generalmente, a 10 años de trabajo en empleos cubiertos por el Seguro Social.

En 2026, cada crédito se obtiene por cada US$1,890 de ingresos laborales sujetos a impuestos del Seguro Social, con un máximo de cuatro créditos por año. Por lo tanto, se necesitan al menos US$7,560 de ingresos cubiertos para conseguir los cuatro créditos anuales.