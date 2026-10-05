Las fechas dependen del día de nacimiento de cada beneficiario.

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La Administración del Seguro Social (SSA) se prepara para completar los pagos de beneficios del Seguro Social correspondientes a octubre de 2026, con tres fechas clave para los beneficiarios, cuyos depósitos se definen por su fecha de nacimiento: miércoles 14, 21 y 28 de octubre .

El calendario oficial establece que el día del pago depende del rango en el que se encuentre el día de nacimiento del beneficiario.

El cronograma de la SSA divide a los beneficiarios en tres grupos. De esta forma, quienes nacieron entre los días 1 y 10 recibirán el depósito el segundo miércoles del mes; los nacidos entre el 11 y el 20, el tercer miércoles; y quienes cumplen años entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles.

Calendario de pagos SSA: ¿cuándo pagan los beneficios del Seguro Social en octubre de 2026?

Para octubre, las fechas de pago quedan organizadas de la siguiente manera:

Miércoles 14: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 21: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 28: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

La propia SSA establece en su calendario que los beneficios se pagan en esas fechas según el rango de fecha de nacimiento correspondiente.

El 28 será la última fecha del calendario regular de octubre para este grupo de beneficiarios. SSA

¿Cómo saber qué día recibirá el pago de la SSA?

La forma más sencilla de identificar la fecha es revisar solamente el día del mes en que nació el beneficiario. Así, y siguiendo el calendario de octubre 2026, una persona nacida el 7 de cualquier mes tendrá su pago programado para el miércoles 14, mientras que alguien nacido el 18 lo tendrá el miércoles 21. En el caso de los nacidos el 25 deberán esperar hasta la última fecha del calendario, es decir, el miércoles 28.

¿Qué pasa si el pago de la SSA no llega el miércoles correspondiente?

La Administración del Seguro Social contempla qué deben hacer los beneficiarios cuando el depósito no aparece en la fecha esperada:

“Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”.