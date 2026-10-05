El pago será automático para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Certificado de Identificación Electoral en Texas: quiénes pueden conseguirlo y cuáles son los requisitos

La Comisión Federal de Comercio (FTC) confirmó que Amazon continuará realizando reembolsos automáticos a clientes Prime elegibles hasta abril de 2027, tras las modificación de la orden judicial relacionada con el acuerdo de 2.500 millones de dólares alcanzado en 2025.

A septiembre de 2026, la compañía ya había entregado más de 845 millones de dólares en compensaciones y ahora más consumidores podrán acceder al dinero .

“Según la orden de acuerdo revisada, Amazon continuará enviando reembolsos automáticos a los clientes Prime elegibles hasta abril de 2027″, aclaró FTC en su sitio web oficial.

La medida amplió tanto el número de personas que pueden recibir el reembolso de Amazon como el monto máximo que puede cobrar cada beneficiario.

De acuerdo con la FTC, el límite pasó de 51 a 200 dólares por cliente, mientras que los pagos futuros no requerirán presentar formularios ni iniciar un reclamo.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso de Amazon?

Los consumidores deben cumplir con una serie de condiciones para ser considerados elegibles para el reembolso de Amazon Prime.

La FTC establece que pueden recibirlo quienes sean clientes de Amazon Prime en Estados Unidos y que se hayan registrado mediante alguno de los denominados “flujos de inscripción con problemas” o hayan intentado cancelar sus suscripciones a través del proceso de cancelación en línea sin conseguirlo.

El período contemplado va desde el 23 de junio de 2019 hasta el 23 de junio de 2025.

Además, existe un requisito vinculado al uso de los beneficios de Prime: los consumidores elegibles no debieron utilizar más de 20 beneficios de Amazon Prime durante ningún período de 12 meses posterior a su inscripción.

Entre los procesos de inscripción mencionados por la FTC figura la página de decisión universal de Prime, el sitio de selección de envío, el proceso de inscripción en una sola página y el flujo de inscripción de Prime Video.

Los pagos automáticos de Amazon continuarán hasta abril de 2027. Shutterstock

Cabe destacar que, desde el 1 de octubre de 2026, hay nuevos consumidores incluidos en los reembolsos . Este grupo utilizó entre 11 y 20 beneficios de Prime durante un año.

¿Cuánto dinero puede recibir cada cliente de Amazon Prime?

A partir del nuevo esquema, cada cliente elegible puede recibir hasta 200 dólares en total.

La orden original contemplaba pagos de hasta 51 dólares, pero, con la modificación aprobada, Amazon puede realizar pagos adicionales de 149 dólares a quienes ya hayan recibido una compensación. Así eleva el máximo acumulado a 200 dólares.

¿Cómo se reciben los reembolsos de Amazon?

Quienes cumplan con los requisitos no deben ni presentar una reclamación ni completar un formulario, ya que los pagos son de forma automática y se envían mediante PayPal, Venmo o cheque vía correo.

La FTC aclaró que tampoco es necesario responder a una notificación para acceder al pago. Y también agregó que los pagos tienen una vigencia de 60 días desde la fecha de emisión.

“Nunca le exigirá dinero, le amenazará, le pedirá que transfiera dinero ni le prometerá un premio”, remarcó el organismo.

¿Por qué Amazon debe pagar reembolsos?

El acuerdo surgió de una demanda presentada por la FTC contra Amazon por presuntas prácticas engañosas relacionadas con la inscripción y cancelación de Amazon Prime.

Según la acusación de la agencia, Amazon habría inscrito a decenas de millones de consumidores en Prime sin su conocimiento o consentimiento y habría dificultado el proceso para cancelar las suscripciones.

La FTC aseguró que la nueva orden busca ampliar el alcance de los pagos. Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la agencia, declaró: “La orden revisada garantizará que más consumidores perjudicados por las prácticas engañosas de inscripción y cancelación de Amazon se beneficien del histórico acuerdo alcanzado por la FTC”.

El funcionario concluyó: “Esta medida subraya el compromiso de la FTC de garantizar que las empresas devuelvan el dinero a los consumidores perjudicados por prácticas comerciales ilícitas y engañosas”.