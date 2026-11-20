El proyecto está a cargo de una de las mayores fabricantes ferroviarias de China e incluye 264 vagones para renovar y reforzar tres líneas del transporte subterráneo brasileño.

América latina sumó un proyecto ferroviario con participación de China. Una empresa estatal del país asiático instaló una fábrica el 25 de marzo de 2026 en Brasil destinada a producir decenas de trenes para una de las redes de metro más importantes de la región.

Se trata de CRRC, que tendrá a su cargo la fabricación de 44 formaciones para el Metro de San Pablo. Los trenes estarán distribuidos en tres líneas y podrán transportar hasta 1,800 pasajeros cada uno.

La iniciativa también busca fortalecer la industria ferroviaria brasileña, con producción local y nuevas inversiones en el sector. Las primeras entregas están previstas para 2027.

Cómo es la fábrica que China instaló en Brasil y qué trenes producirá

La empresa estatal china CRRC puso en marcha la instalación de su planta ferroviaria en Araraquara, en el estado de San Pablo, Brasil. El 25 de marzo de 2026, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva visitó las instalaciones, que ocupan parte de una antigua fábrica de la compañía surcoreana Hyundai Rotem. El proyecto forma parte de la estrategia para recuperar la producción ferroviaria local y fortalecer la industria del transporte en el país.

Desde esta fábrica, CRRC producirá 44 formaciones para el Metro de San Pablo, en un contrato de aproximadamente 3,100 millones de reales. Cada tren tendrá seis vagones y podrá transportar hasta 1,800 pasajeros, con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. En total, las 44 formaciones sumarán 264 vagones.

Lula da Silva en las instalaciones de la nueva planta ferroviaria en Araraquara, en el estado de San Pablo. Fuente: Flickr Ricardo Stuckert / PR

En qué líneas del Metro de San Pablo circularán los 44 trenes y cuándo comenzará a funcionar

Las nuevas formaciones estarán destinadas a las líneas 1-Azul, 2-Verde y 3-Roja del Metro de San Pablo, según establece el contrato firmado entre la Secretaría de Transporte Metropolitanos y el consorcio CRRC Sifang Brasil. La incorporación de los trenes permitirá reforzar el servicio de estos tres ramales, especialmente la Línea 2-Verde, que atraviesa un proceso de ampliación hacia nuevas estaciones.

De acuerdo con la información difundida por la Cámara Municipal de Araraquara, las primeras entregas están previstas para 2027. Los nuevos trenes contarán con motores de alto rendimiento, velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y sistemas que permitirán mejorar la frecuencia de circulación, el confort de los pasajeros y la confiabilidad del servicio.