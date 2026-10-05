Walmart ofrece un importante descuento en uno de sus sets de cuchillos de cocina.

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Walmart lanzó una importante oferta en uno de sus productos de cocina más vendidos. La cadena estadounidense redujo considerablemente el precio de un completo set que reúne diferentes tipos de cuchillos y un bloque para mantenerlos organizados.

La promoción permite conseguir el producto por menos de una cuarta parte de su valor anterior y representa un ahorro de US$160. Además, cuenta con miles de valoraciones de compradores en la plataforma.

Se trata del set de cuchillos de cocina Astercook de 15 piezas , que Walmart ofrece actualmente por US$39,99, frente a los US$199,99 que figuran como precio anterior. De esta manera, la rebaja alcanza aproximadamente el 80%.

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El set Astercook está fabricado con acero inoxidable alemán y cuenta con un revestimiento diseñado para brindar resistencia al óxido, según la descripción publicada por Walmart.

Uno de sus principales diferenciales es el bloque de almacenamiento con afilador incorporado, que permite mantener los cuchillos organizados y recuperar el filo sin necesidad de utilizar otro accesorio. Además, el fabricante indica que las piezas son aptas para lavavajillas.

En la plataforma, el producto acumula una calificación de 4,6 estrellas sobre 5, basada en más de 13.000 valoraciones.

El producto está disponible en la tienda online de Walmart, sujeto a disponibilidad y ubicación. Walmart

¿Cuánto se ahorra con la oferta de Walmart?

La rebaja representa una diferencia de US$160 respecto del precio anterior informado por Walmart:

Precio anterior: US$199,99.

Precio actual: US$39,99.

Ahorro: US$160.

Descuento aproximado: 80%.