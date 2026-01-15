Se acerca un vórtice polar nunca antes visto en esta época del año y no volverá a subir la temperatura por 14 días en gran parte de Estados Unidos. Los modelos anticipan un dominio sostenido de aire ártico en el centro y el este del país , con registros por debajo del promedio durante al menos dos semanas consecutivas.

El fenómeno estará provocado por una alteración marcada de la corriente en chorro, la franja de vientos en altura que regula el avance del aire frío y cálido . Al ondularse, permitirá que el aire ártico baje y quede atrapado sobre amplias regiones, sin posibilidad de un repunte térmico sostenido.

¿Qué es el vórtice polar y por qué no sube la temperatura por 14 días?

El vórtice polar es una gran masa de aire extremadamente frío que suele concentrarse cerca del Ártico, pero que puede desplazarse hacia el sur cuando la corriente en chorro se deforma . En este escenario, una cresta cálida sobre la costa del Pacífico y una caída profunda sobre la región de los Grandes Lagos estirarán el sistema meteorológico.

Ese bloqueo permitirá ingresos repetidos de aire frío y evitará recuperaciones térmicas. En Chicago, las temperaturas podrían ubicarse entre 6 y 11 °C por debajo del promedio (entre 10 y 20 °F menos).

En Nueva York, los registros oscilarían entre 3 y 6 °C por debajo de lo normal (equivalente a 5 a 10 °F menos).

¿Cuáles serán las zonas congeladas y qué impactos se esperan?

El impacto más fuerte se concentrará en el Medio Oeste y el Noreste, desde los Grandes Lagos hasta la costa atlántica. Se prevén sistemas rápidos con nieve por efecto lago, ráfagas, chaparrones de nieve y una marcada baja de la sensación térmica.

Zonas más afectadas

Región de los Grandes Lagos: frío intenso y nevadas persistentes por efecto lago.

Medio Oeste: temperaturas sostenidas muy por debajo del promedio estacional.

Noreste interior: nieve intermitente y formación de hielo.

Meteorólogos de AccuWeather siguen de cerca la posible formación de un bloqueo atmosférico cerca de Groenlandia, que podría favorecer una tormenta más significativa hacia fines de la próxima semana. Aunque aún es temprano para definir detalles, recomiendan monitorear alertas y planificar viajes con precaución ante un período prolongado de frío extremo.