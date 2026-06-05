El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.619 este viernes, 5 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.25% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización cayó -3.94% en la última semana y -53.52% en el último año, indicando una tendencia marcadamente bajista.

Conoce la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.45%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un ligero aumento en el valor de la moneda, lo cual puede ser alentador para los exportadores y ahorrar en moneda local.

En los días anteriores, la tendencia había estado fluctuante, pero el dato de 1 sugiere que la relación con otras monedas está mejorando. Este aumento podría reflejar un fortalecimiento de la economía local o cambios en el mercado internacional que benefician al Quetzal.

Analizando esta tendencia, es importante monitorear los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, ya que una tendencia positiva sostenida podría ser señal de un entorno económico más sólido.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.