Se aproxima un diluvio histórico con tormentas: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Foto: Archivo)

Según informó el National Weather Service (NWS), la jordana de hoy estará marcada por contrastes entre regiones, con precipitaciones persistentes y tormentas en sectores del sur y sureste del país. A pesar del dominio de aire frío en amplias franjas del territorio, un sistema de baja presión continúa generando bandas de precipitación que activan advertencias meteorológicas en estados del centro y sureste, donde las lluvias podrían acumularse con rapidez y provocar dificultades en el tránsito.

En contraste, otras zonas del país mantendrán condiciones relativamente secas o con precipitaciones ligeras y dispersas, en línea con los últimos pronósticos del Weather Prediction Center del NWS que no señalan áreas amplias con riesgo de lluvia excesiva para este día.

Principales zonas con lluvia y tormentas

Sur y Sureste, bajo vigilancia

En el sur de Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama, el National Weather Service ha observado actividad de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas de viento y acumulaciones de agua que podrían generar inundaciones.

En áreas metropolitanas como Houston y Nueva Orleans, la probabilidad de lluvia persistente es mayor, con advertencias sobre posibles impactos en la rutina diaria debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Medio Oeste y noreste: lluvia y nieve ligera

Aunque no hay alertas nacionales de tormenta severa para todo el país este martes, algunas regiones del Medio Oeste y noreste también experimentan lluvia ligera que puede mezclarse con nieve en elevaciones mayores conforme avanza un frente frío. En varios sectores del noreste, el NWS proyecta que la precipitación esperada esta tarde y noche será más moderada y podría transformarse a nieve ligera en las primeras horas siguientes al paso del frente, especialmente en sectores elevados de los estados más al norte.