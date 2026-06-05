En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.482 este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 1.13%.

En la última semana, el peso mexicano se apreció 0.72%, mientras que en el último año registra una variación de -5.98%, reflejando un repunte reciente pero una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.99%, superando la volatilidad anual del 7.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta ligera mejoría refleja una confianza incrementada en la economía local y un posible fortalecimiento frente al dólar.

Por otro lado, si consideramos el dato de tendencias en los últimos días, es evidente que esta valorización ha sido constante, lo que sugiere una estabilidad favorable para los inversores.

En análisis, esta tendencia alcista puede interpretarse como un signo de recuperación económica y optimismo en los mercados.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.