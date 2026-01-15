Estados Unidos se prepara para un fin de semana donde tres tormentas bajarán la temperatura y traerán olas de aire helado que permanecerán incluso hasta después del domingo.

Se espera que esta “triple tormenta” traiga acumulaciones de nieve y heladas, por lo que se aconseja mantener suma precaución al circular y verificar las carreteras que pueden verse afectadas por las condiciones invernales.

Triple tormenta histórica: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, una serie de tormentas que vienen desde el centro de Canadá llegarán hasta el Medio Oeste y el noroeste del país durante el transcurso del fin de semana y principios de la semana próxima.

La ronda comenzó ayer en el noreste, trayendo tanto precipitaciones como caída de nieve y se extenderá durante toda la mañana de hoy. Los expertos aseguran que ciertos puntos de los Grandes Lagos, Indiana, Pensilvania y Nueva York podrían ver grandes acumulaciones hasta hoy por la noche.

La segunda tormenta con gran caída de nieve iniciará hoy jueves y está pronosticado que viaje desde Minnesota hacia Chicago y el centro de Michigan hoy por la noche, para mañana desplazarse a Cleveland y por el interior del noroeste durante el fin de semana.

Finalmente, una tercera -todas de tipo clípper- recorrerá la parte superior del Medio Oeste el fin de semana y la nieve caerá sin parar desde Minnesota hacia Michigan.

Los expertos advierten por el estado de las carreteras en las zonas afectadas. Fuente: archivo.

Alertas del National Weather Service sobre tormentas y temperaturas heladas

Sobre los Grandes Lagos y el interior del Noreste, el National Weather Service (NWS) mantiene sus alertas por Tormenta Invernal y avisos de Nieve por Efecto Lago, dado que podrían acumularse entre 15 y 20 cm.

Temperaturas por debajo del promedio

Además, los especialistas aseguran que gran parte del este del país tendrá hoy temperaturas heladas por debajo del promedio, con máximas de -6° a 0°C desde los Grandes Lagos hasta el Noreste y de -1° a 4°C desde el Valle del Bajo Mississippi hasta el Sudeste.

“Las temperaturas máximas diurnas deberían repuntar brevemente mañana, antes de que nuestro sistema tipo ‘clipper’ arrastre aire polar de refuerzo hacia el sur a través del centro y este de EE. UU. entre el viernes por la noche y el sábado”, se afirma.