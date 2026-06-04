Meteorólogos advierten sobre la llegaba de una masa de aire cálido y húmedo que elevará de nuevo las temperaturas.

Después de semanas en las que hubo varios estados con muchos días de lluvia consecutivos, los meteorólogos advierten sobre la llegada de una masa de aire cálido y húmedo que elevará de nuevo las temperaturas.

No obstante, solo durará un tiempo y el fin de semana volverán las tormentas con el retorno de un frente frío que podría ocasionar vientos y lluvias intensas en la misma región.

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Se aproxima una ola de calor intensa: las zonas en las que impactará esta masa de aire cálido

El aumento de temperatura se sentirá con intensidad desde el jueves y el viernes llegará a su punto máximo, ya que entre estos días se espera la llegada del aire procedente del sur al noroeste de Estados Unidos y el Atlántico Medio.

Se espera que se vean afectadas las siguientes regiones:

Filadelfia

Washington

Gran parte de Nueva Jersey

Sectores de Pensilvania

El sur de Nueva York

Regiones interiores de Nueva Inglaterra

Gran parte del interior del noroeste alcanzará temperaturas entre los 80 y 90 °F (27 °C a 32 °C) mientras que ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington registrarán temperaturas de entre 90 y 95 °F (32 °C a 35 °C).

Además de las altas temperaturas, la humedad también aumentará de forma progresiva durante el viernes, por lo que se sentirá el día más pesado y sofocante, particularmente en zonas más urbanas.

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Ese mismo calor y humedad que provocarán una ola de calor, también se podrán convertir en el impulso para el desarrollo de un sistema de tormentas eléctricas.

AccuWeather prevé que un frente frío avance desde el oeste durante el fin de semana, chocando contra la masa de aire cálido instalada sobre la región. Ese contraste atmosférico podría favorecer la formación de tormentas localmente fuertes.

Entre las zonas con más riesgo se encuentran:

Ohio y Nueva York durante el sábado

Kentucky y Pensilvania durante el domingo

Se esperan lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, posible actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y una reducción de visibilidad en rutas. También existe riesgo de inundaciones en áreas urbanas con un sistema de drenaje ineficiente.