En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.68%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina registró un cambio del 0.98% y en el último año mostró una variación del 1.82%, indicando una evolución estable en el período.

Conoce la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 4.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 6.26%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha mantenido un crecimiento constante y favorable.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando el comportamiento del mercado, ya que cualquier fluctuación inesperada podría afectar esta tendencia positiva en el futuro cercano.

La estabilidad de la Libra esterlina dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en su cotización.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.