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En California, las reglas para renovar la licencia de conducir cambian a partir de cierta edad. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece que los adultos mayores que posterguen el trámite podrían perder la posibilidad de renovar bajo el sistema habitual y enfrentar restricciones adicionales.
Cambian las licencias: los adultos mayores no podrán renovarla como siempre desde ahora
En California, los conductores de 70 años o más:
- Deben acudir personalmente a una oficina del DMV
- Deben renovar su licencia cada 5 años
- Pueden estar sujetos a evaluaciones adicionales, según el caso
A diferencia de otros grupos etarios, no pueden completar el proceso completamente en línea cuando alcanzan ese rango de edad.
Paso a paso: Cómo renovar la licencia de conducir en California
Los conductores mayores de 70 años en California deben:
- Programar una cita en el DMV
- Presentarse personalmente en la fecha asignada
- Completar el formulario de renovación
- Realizar el examen de visión
- Pagar la tarifa correspondiente