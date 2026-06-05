La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.0 este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.52%.

En la última semana, el peso dominicano retrocedió -0.10% y en el último año acumuló una caída de -4.95%, evidenciando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 11.03%.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.