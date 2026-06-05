En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3595.45 este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.57%.

El peso colombiano mostró una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -2.26% y en el último año acumuló -6.86%.

Conoce la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que se sitúa en 21.06%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el primer día, reflejando un aumento con respecto a los días pasados. Este ascenso puede interpretarse como un signo de fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En contraste, si observamos que el dato es negativo en algún momento, indicaría que la tendencia es a la baja, lo cual podría generar preocupación entre los inversionistas. En general, la tendencia hacia el fortalecimiento del peso podría estar impulsada por factores económicos favorables.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.