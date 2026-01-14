El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó por la llegada de un diluvio histórico que avanzará sobre amplias regiones de Estados Unidos. Impulsado por un sistema meteorológico de gran intensidad, combina lluvias persistentes, tormentas heladas y vientos fuertes.

El fenómeno podría extenderse durante más de 48 horas consecutivas, con impactos directos en grandes ciudades, rutas clave y zonas vulnerables a inundaciones.

Alerta: se aproxima una intensa lluvia con vientos fuertes

El organismo meteorológico comunicó el avance de un frente frío muy activo, combinado con altos niveles de humedad, dará lugar a lluvias intensas que podrían acumular grandes volúmenes de agua en pocas horas.

En algunas zonas, las precipitaciones estarán acompañadas por tormentas heladas, incrementando el riesgo de caminos congelados y condiciones peligrosas para la circulación.

El NWS pronóstica fuertes lluvias para los próximos días. Fuente: Archivo.

A su vez, se esperan ráfagas de viento sostenidas y de fuerte intensidad, capaces de provocar la caída de árboles, daños en infraestructuras y fallas en el suministro eléctrico.

Dónde nevará en Estados Unidos

Según las proyecciones meteorológicas, el sistema no solo será prolongado sino también muy variable, con una transición peligrosa de lluvia a nieve y hielo en varias regiones del país. Estados del medio oeste y del noreste, como Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Pensilvania, Nueva York y partes de Wisconsin , podrían experimentar un rápido descenso de temperaturas que transforme las precipitaciones en nieve, aguanieve o lluvia helada

El NWS advierte que este tipo de eventos mixtos suele ser uno de los más complejos de prever y gestionar, por lo que recomiendan seguir de cerca las alertas oficiales ante la posibilidad de inundaciones repentinas, congelamiento del asfalto y reducción severa de la visibilidad.