El pronóstico del clima en los Estados Unidos presenta un escenario mixto entre regiones con nieve y otras con probabilidad de lluvias y tormentas. Según el National Weather Service (NWS), un sistema de baja presión ubicado sobre la parte central y este del país impulsa aire más frío desde Canadá, lo que provoca variaciones significativas en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Zonas con lluvia y precipitación significativa

Noreste y zona de los Grandes Lagos

En el noreste, el NWS indica que partes de Nueva York y Nueva Inglaterra tienen probabilidad de lluvia durante la mañana, seguida por una transición a nieve ligera. Esta mezcla de lluvia y nieve podría afectar rutas y transporte local, aunque no se prevén acumulaciones significativas.

La región de los Grandes Lagos, incluyendo partes de Michigan y Ohio, también presenta condiciones favorables para lluvia moderada cercana a las costas de los lagos, con posibilidad de nieve en zonas interiores donde las temperaturas se mantienen bajo cero.

Sudeste y Apalaches

En áreas del sudeste, desde Carolina del Norte hacia Tennessee y Virginia, las probabilidades de lluvia aumentan de forma significativa para este jueves. El paso del sistema frontal implica que la lluvia podría aparecer de forma intermitente durante la tarde y noche, colocándose sobre suelos todavía fríos tras los últimos descensos térmicos.

Aunque no hay advertencias de tormentas severas en este momento, diversos modelos meteorológicos sugieren que las lluvia podría extenderse hacia partes centrales del país en las próximas horas, en particular hacia el valle del Ohio y el sur de los Apalaches.

Pronóstico extentido

Los expertos señalan que el patrón de clima frío y seco en el centro del país continuará influenciando las condiciones climáticas generales, pero en ciertas regiones, como el sur del país, aumentará el riesgo de tormentas con grandes caudales de agua para el fin de semana.

En Washington D.C. y áreas cercanas, la sensación térmica bajará drásticamente debido a fuertes vientos del noroeste, mientras la lluvia débil da paso a nieve ligera hacia la noche, marcando un cambio de condiciones respecto al clima templado de días recientes.