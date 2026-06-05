El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8677 este viernes, 5 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.73% en comparación con la cotización del día anterior.

El euro subió 1.18% en la última semana y acumuló 1.07% en el último año, señalando una evolución moderadamente alcista.

Conoce la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro ha sido del 4.03%, lo que es menor al 6.13% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha registrado un incremento en comparación con los últimos cinco días. Este aumento sugiere que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para los mercados.

A medida que se comparan los datos anteriores, se observa que esta tendencia alcista podría estar impulsada por factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando el comportamiento del mercado para confirmar la sostenibilidad de esta alza.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.