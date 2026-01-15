Nueva Jersey establece en su Código Administrativo las reglas estrictas que todos los padres deben seguir al momento de anotar a su hijo recién nacido para que el nombre escogido pueda figurar en los registros oficiales.

Si bien se establece claramente que la designación del nombre y el apellido del bebé es un derecho de los padres, el estado señala que, cuando la elección cumpla ciertas características consideradas inaceptables, el Registrador Estatal cuenta con el amparo de rechazarlos.

Nombres con los que no se puede anotar a un hijo recién nacido

De acuerdo con lo estipulado por el Código Administrativo de Nueva Jersey § 8:2-1.4, los padres pueden nombrar a su hijo como deseen, pero las autoridades tienen amparo para rechazar cualquier nombre o apellido que contenga

Obscenidades

Números

Símbolos

Combinación de letras, números y símbolos

También pueden rechazar un nombre que se considere ilegible.

Las autoridades pueden rechazar los nombres que incumplan los requisitos oficiales. Fuente: archivo. Freepik

Información importante sobre este trámite

El nombre se imprime en la parte trasera del registro de nacimiento y para que consolide validez debe ser firmado por los padres y el funcionario del hospital.

Además, es esencial destacar que los padres o el tutor legal del bebé tan sólo contarán con cinco días desde el nacimiento para definir el apellido. Caso contrario, las autoridades registrarán al bebé con los apellidos de cada padre en orden alfabético y separados por un guion.

Qué apellido tendrá el niño si sus padres no se ponen de acuerdo

La regulación estatal indica que, si la madre y el padre tienen la custodia legal de su hijo, pero no coinciden en qué apellido ponerle, en estos casos ambas opciones también se ordenarán alfabéticamente y serán anotadas en el certificado de manera conjunta, separados por un guion.