El Bureau of Labour Statistics (BLS) de Estados Unidos, parte fundamental del Departamento de Trabajo, es la entidad encargada de relevar datos económicos y laborales.

El Bureau of Labour Statistics (BLS) de Estados Unidos, parte fundamental del Departamento de Trabajo, es la entidad encargada de relevar datos económicos y laborales. En uno de sus últimos análisis dio a conocer cuáles son las carreras creativas que más proyección de crecimiento tienen camino a 2034.

Principalmente, se espera que las ocupaciones más solicitadas en estos próximos 10 años serán las que pertenecen a los sectores de arte, diseño, entretenimiento y deportes . Aunque no hay que pasar por alto otros campos como el gastronómico.

Principalmente, se espera que las ocupaciones más solicitadas en estos próximos 10 años serán las que pertenecen a los sectores de arte, diseño, entretenimiento y deportes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estos son los 10 puestos de trabajo que más pedirán las empresas en los próximos años: ¿Cuáles son las áreas con más crecimiento?

En la publicación del The Economic Daily en la pagina del BLS, las carreras creativas están viendo un crecimiento en la demanda laboral y los expertos proyectan que estos serán los puestos de trabajo que más buscarán las empresas en el periodo 2024-2034.

Chefs y jefes de cocina

En esta categoría se calcula la apertura unos 14.000 nuevos puestos, es decir, una variación del 7,1% en este periodo. A mayo de 2025, este sector tenía un salario medio anual de 66,700 dólares.

Para poder desempeñarte en este puesto es necesaria un diploma de escuela secundaria o equivalente, según el BLS. En cuanto a la experiencia laboral en una ocupación relacionada, se suele exigir 5 años o más.

Trabajadores de recreación

Otro sector con un crecimiento potencial es de los trabajadores del sector recreativo, para el que se estima que se abrieron aproximadamente 13.400 nuevos puestos, es decir, una variación del 4,1% en 10 años. A mayo de 2025, el salario anual medio para esta categoría fue de 38,520 dólares.

Para este tipo de puestos se requiere un diploma de escuela secundaria o equivalente, y no se suelen pedir muchos años de experiencia.

Directores ejecutivos

Los directores ejecutivos vieron un gran crecimiento en su área en los últimos años el BLS espera que el sector siga proyectándose así. Se registró la apertura de 13.300 puestos nuevos, es decir, una variación del 4,3%. A Mayo de 2025, se estima que el salario medio anual fue de 269,630 dólares.

La educación requerida para un puesto de este estilo es necesaria una licenciatura, y se exigen 5 años o más de experiencia.

Productores y directores

Para este sector se abrieron 8.300 nuevos puestos, una variación del 4,9%. A mayo de 2025 el salario medio anual fue de 113,300 dólares. La educación requerida suele ser una licenciatura y la experiencia solicitada de menos de 5 años.

Organizadores de reuniones, convenciones y eventos

Para la categoría de organizadores, se abrieron 7.500 nuevos puestos de trabajo, que en porcentaje representa una variación del 4,8%. Para estos puestos, el salario medio anual es de 66,520 dólares.

Se requiere como educación mínima una licenciatura relacionada al área, pero no tantos años de experiencia.

Directores de arte

El área de directores de arte tuvo un crecimiento de 5.700 nuevos puestos, un 4,2% representado en porcentaje. A mayo de 2025, el salario medio anual fue de 129,440 dólares.

Para este puesto, se requiere una licenciatura como educación mínima, y 5 años o más de experiencia.

Diseñadores gráficos

En este periodo de tiempo, se abrieron 5.700 nuevos puestos de trabajo para este sector, un crecimiento del 2,1%. El salario medio anual a mayo de 2025 fue de 70,560 dólares. Se suele requerir una licenciatura.

Arquitectos, excepto paisajistas y navales

En este caso, surgieron 4.800 nuevos puestos: un crecimiento del 3,9%. El salario medio anual a mayo de 2025 fue de 106,260 dólares.

Para desempeñarse, se necesita una licenciatura y además, haber realizado prácticas profesionales.

Gerentes de entretenimiento y recreación, excepto juegos de azar

En el sector de entretenimiento, se sumaron 3.300 nuevos puestos de trabajo, un crecimiento del 7,7%. Se cobró un salario medio anual de 89,750 dólares a mayo de 2025.

Se necesitó una licenciatura y menos de 5 años de experiencia para adquirir el puesto.

Técnicos de audio y video

En el último lugar, se crearon 3.100 nuevos puestos de trabajo para este sector, con un crecimiento del 3,3%. El salario medio anual percibido fue de 64,630 dólares a mayo de 2025.







