Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

Una nueva ola polar se aproxima tras el reciente paso del diluvio que afectó a múltiples ciudades del país, generando un marcado descenso de la temperatura y condiciones de viento intenso que podrían superar los 96 kilómetros por hora en zonas expuestas.

Según los últimos análisis meteorológicos del Weather Prediction Center de Estados Unidos, se espera que la masa de aire frío se consolide desde el jueves, con efectos significativos en el tiempo y la sensación térmica.

Alerta: luego de la lluvia llega una fuerte ola polar con vientos intensos

A partir del jueves, el desplazamiento del frente frío que trajo abundante precipitación empieza a generar un refuerzo de aire polar, lo que causará un descenso pronunciado de las temperaturas máximas y mínimas en gran parte del territorio.

En el norte y centro del país, el pronóstico señala térmicas por la tarde podrían quedar varios grados por debajo de los promedios estacionales. En cambio, por la mañana la sensación será de frío intenso.

Las autoridades meteorológicas advierten del clima para el fin de semana con una fuerte ola polar. Fuente: Archivo.

Las ráfagas de viento y la sensación térmica en Estados Unidos

El análisis del Weather Prediction Center advierte que las corrientes de aire persistente favorecerán rachas sostenidas fuertes en la madrugada y la tarde del jueves, con vientos que, en áreas abiertas, podrían alcanzar o superar los 96 km/h, especialmente en franjas geográficas expuestas o elevadas.

Para el fin de semana, las proyecciones climáticas sugieren que el aire polar ganará mayor estabilidad, con temperaturas aún más bajas durante las noches y ventiscas moderadas, aunque con un gradual debilitamiento del viento intenso conforme avance la semana. Esto podría traducirse en jornadas marcadas por sensación térmica muy fría, incluso si las temperaturas reales no alcancen valores extremos.