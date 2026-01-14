Un frente frío histórico -con temperaturas de hasta 11°C por debajo de la media- tendrá lugar a finales de esta semana en el sureste de Estados Unidos, cambiando las condiciones climáticas y aumentando la posibilidad de heladas.

Luego de un comienzo de año atípico con temperaturas que superaron la media registrada, el sur del país se prepara para la llegada de aire gélido en las próximas horas, trayendo de regreso la sensación invernal.

La temperatura bajará en horas: cuándo llega el frente frío

De acuerdo con lo señalado por meteorólogos de AccuWeather, el frente frío cruzará el sudeste del país esta noche de miércoles y persistirá durante el jueves, trayendo importantes olas de aire fresco.

El frente frío llegará el miércoles por la noche y persistirá durante el jueves. Fuente: archivo.

Se prevé que las temperaturas bajen 14°C en comparación con las máximas alcanzadas durante el principio de esta semana y el jueves, por ejemplo, podrían llegar hasta -1°C para el jueves en Nashville y Atlanta.

Baja de temperatura extrema: cuándo y dónde sucederá

Los expertos señalan que las condiciones más frías tendrán lugar durante la noche del jueves en Florida

Frío y heladas en Florida: dónde se registrarán las temperaturas más bajas

Se espera que, durante la noche del jueves, las temperaturas bajen a -7°C en Jacksonville y Tallahassee y hasta -1°C en Orlando.

Como consecuencia de este frío extremo, los especialistas pronostican heladas para el jueves por la noche en el interior del estado.