El estado de California confirmó la aplicación estricta de sanciones contra los conductores que participen en actividades peligrosas al volante, como carreras ilegales, exhibiciones de velocidad y eventos vehiculares no autorizados. La medida forma parte de una política de tolerancia cero destinada a reducir accidentes graves y proteger la seguridad pública.

Las autoridades pueden actuar de manera inmediata, incluso en el primer episodio, cuando el conductor es identificado dentro de este listado de infractores.

Cambian las licencias de conducir: la nueva lista completa de infracciones

Quedan alcanzados los conductores que:

Participen u organicen carreras ilegales en la vía pública

Realicen maniobras extremas de velocidad o derrapes deliberados

Bloqueen calles para eventos vehiculares no autorizados

Faciliten su vehículo para este tipo de prácticas

No es necesario que exista un accidente para que se apliquen las sanciones.

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que figuren en este listado de infractores. Fuente: Archivo.

Una por una: todas las sanciones para los que no cumplan las nuevas normativas

Las autoridades de California pueden imponer: