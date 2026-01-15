En esta noticia
El estado de California confirmó la aplicación estricta de sanciones contra los conductores que participen en actividades peligrosas al volante, como carreras ilegales, exhibiciones de velocidad y eventos vehiculares no autorizados. La medida forma parte de una política de tolerancia cero destinada a reducir accidentes graves y proteger la seguridad pública.
Las autoridades pueden actuar de manera inmediata, incluso en el primer episodio, cuando el conductor es identificado dentro de este listado de infractores.
Cambian las licencias de conducir: la nueva lista completa de infracciones
Quedan alcanzados los conductores que:
- Participen u organicen carreras ilegales en la vía pública
- Realicen maniobras extremas de velocidad o derrapes deliberados
- Bloqueen calles para eventos vehiculares no autorizados
- Faciliten su vehículo para este tipo de prácticas
No es necesario que exista un accidente para que se apliquen las sanciones.
Una por una: todas las sanciones para los que no cumplan las nuevas normativas
Las autoridades de California pueden imponer:
- Confiscación inmediata del vehículo, incluso si el conductor no es el propietario.
- Retención del automóvil por períodos prolongados, con costos de grúa y depósito a cargo del infractor.
- Cancelación o suspensión de la licencia de conducir, que puede extenderse por meses o años.
- Multas económicas elevadas, que aumentan en casos de reincidencia.
- Cargos penales adicionales si hay agravantes, resistencia a la autoridad o antecedentes previos.
- Obligación de asistir a programas de educación vial para recuperar el permiso de conducir.
- Inhabilitación prolongada en casos reiterados o considerados de alto riesgo.