En esta noticia

Mantener el registro del vehículo vigente es esencial para todos los conductores de Texas y existen varias opciones para llevar a cabo el trámite.

La renovación puede hacerse online, por correo o en persona y, de acuerdo con las autoridades, desde el año pasado que ciertos texanos ya no necesitan aprobar una inspección vehicular de seguridad para poder efectuar el trámite.

Te puede interesar

Lotería de visas de EE.UU.: el DV-2027 quedó sin inscripción ni ganadores y crece la incertidumbre por el DV-2028

Te puede interesar

Visa estadounidense | Este error en el formulario DS-160 puede complicar el trámite: qué revisar antes de enviarlo

Renovar el registro del auto: cómo se hace el trámite

De acuerdo con el Texas Department of Motor Vehicles, este trámite puede llevarse a cabo de las siguientes maneras:

Online

La renovación online sólo es posible si se hace 90 días antes de la fecha de vencimiento del registro o hasta 12 meses después de que la matrícula haya caducado, siempre que no se haya recibido ninguna multa por tener el registro vencido.

Una de las formas de hacerlo es a través de la aplicación de celular Texas by Texas, siguiendo las instrucciones del siguiente link.

Otra alternativa es realizar la renovación online clásica desde este link, para el que se solicitará número de placa y los últimos 4 dígitos del número de verificación vehicular (VIN).

En Texas el registro puede renovarse online, por correo o en persona.
En Texas el registro puede renovarse online, por correo o en persona.

Por correo

Para renovar de esta manera es necesario enviar a la oficina de impuestos del condado los siguientes documentos

  • Aviso de renovación
  • Una copia del Informe de Inspección de Vehículos (si corresponde)
  • Evidencia de que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil vigente
  • Todas las tasas que figuran en el aviso de renovación

En persona

De optar por esta alternativa, es necesario llevar el aviso de renovación de matrícula y una prueba de seguro de responsabilidad civil vigente a la oficina de impuestos del condado o también a una subcomisaría aprobada.

Quienes no cuenten con un aviso de renovación podrán utilizar su número de matrícula, número de identificación del vehículo, recibo de registro del año anterior.

Aeropuertos.Global Entry o TSA PreCheck: cuál conviene para saltarte las filas del aeropuerto, cuánto cuesta cada uno y en qué se diferencian
Calendario confirmado.¿SSA cambia los pagos de octubre por el feriado? Cuándo cobran los jubilados nacidos entre el 1 y 10

Qué conductores no deben aprobar la verificación vehicular de seguridad

De acuerdo con lo informado por las autoridades, desde el 1 de enero de 2025 los vehículos no comerciales de ciertos condados en Texas ya no tienen la obligación de realizar una inspección de seguridad para poder matricular su rodado.

Los condados son:

  • Brazoria
  • Collin
  • Dallas
  • Denton
  • El Paso
  • Ellis
  • Fort Bend
  • Galveston
  • Harris
  • Johnson
  • Kaufman
  • Montgomery
  • Parker
  • Rockwall
  • Tarrant
  • Travis
  • Williamson

Sin embargo, tendrán que obtener una inspección de emisiones aprobada de forma obligatoria.

Cómo recibir avisos de renovación online

De querer recibir su aviso de renovación por este formato y no utilizando papel, será necesario registrarse proporcionando

  • Número de matrícula
  • Los últimos 4 dígitos del VIN (Número de Identificación del Vehículo)
  • Correo electrónico
  • Confirmación de correo electrónico

De registrarse para recibir este tipo de notificaciones, se recibirá el Aviso de Renovación en el correo electrónico al menos 60 días antes de que la pegatina de inspección caduque.

Información importante para los texanos que ya no viven en el estado

Quienes viven en otra jurisdicción, ya no pueden matricular su vehículo en Texas, sino que deben hacerlo en su nuevo hogar.