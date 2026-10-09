La renovación del registro puede realizarse online, por correo o en persona.

Mantener el registro del vehículo vigente es esencial para todos los conductores de Texas y existen varias opciones para llevar a cabo el trámite.

La renovación puede hacerse online, por correo o en persona y, de acuerdo con las autoridades, desde el año pasado que ciertos texanos ya no necesitan aprobar una inspección vehicular de seguridad para poder efectuar el trámite.

Renovar el registro del auto: cómo se hace el trámite

De acuerdo con el Texas Department of Motor Vehicles, este trámite puede llevarse a cabo de las siguientes maneras:

Online

La renovación online sólo es posible si se hace 90 días antes de la fecha de vencimiento del registro o hasta 12 meses después de que la matrícula haya caducado, siempre que no se haya recibido ninguna multa por tener el registro vencido.

Una de las formas de hacerlo es a través de la aplicación de celular Texas by Texas, siguiendo las instrucciones del siguiente link.

Otra alternativa es realizar la renovación online clásica desde este link, para el que se solicitará número de placa y los últimos 4 dígitos del número de verificación vehicular (VIN).

En Texas el registro puede renovarse online, por correo o en persona.

Por correo

Para renovar de esta manera es necesario enviar a la oficina de impuestos del condado los siguientes documentos

Aviso de renovación

Una copia del Informe de Inspección de Vehículos (si corresponde)

Evidencia de que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil vigente

Todas las tasas que figuran en el aviso de renovación

En persona

De optar por esta alternativa, es necesario llevar el aviso de renovación de matrícula y una prueba de seguro de responsabilidad civil vigente a la oficina de impuestos del condado o también a una subcomisaría aprobada.

Quienes no cuenten con un aviso de renovación podrán utilizar su número de matrícula, número de identificación del vehículo, recibo de registro del año anterior.

Qué conductores no deben aprobar la verificación vehicular de seguridad

De acuerdo con lo informado por las autoridades, desde el 1 de enero de 2025 los vehículos no comerciales de ciertos condados en Texas ya no tienen la obligación de realizar una inspección de seguridad para poder matricular su rodado.

Los condados son:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Sin embargo, tendrán que obtener una inspección de emisiones aprobada de forma obligatoria.

Cómo recibir avisos de renovación online

De querer recibir su aviso de renovación por este formato y no utilizando papel, será necesario registrarse proporcionando

Número de matrícula

Los últimos 4 dígitos del VIN (Número de Identificación del Vehículo)

Correo electrónico

Confirmación de correo electrónico

De registrarse para recibir este tipo de notificaciones, se recibirá el Aviso de Renovación en el correo electrónico al menos 60 días antes de que la pegatina de inspección caduque.

Información importante para los texanos que ya no viven en el estado

Quienes viven en otra jurisdicción, ya no pueden matricular su vehículo en Texas, sino que deben hacerlo en su nuevo hogar.