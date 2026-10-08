Las tarifas oficiales también contemplan permisos, renovaciones, reemplazos y licencias comerciales.

En Texas , tramitar una licencia de conducir en 2026 cuesta desde USD9 hasta USD33 para una licencia estándar, dependiendo principalmente de la edad del solicitante y de si se trata de una nueva o una renovación.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) también establece tarifas diferentes para permisos de aprendizaje, motocicletas, licencias comerciales (CDL), reemplazos y documentos para visitantes temporales .

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en Texas en 2026?

El precio depende de la edad y del trámite que se vaya a realizar. Para una licencia de conducir Clase A, B o C, las tarifas oficiales son:

Menor de 18 años, licencia nueva: USD16. Vigencia: hasta el día del cumpleaños número 18.

De 18 a 84 años, licencia nueva y renovación: USD33. Vigencia: 8 años.

Mayor de 85 años, licencia nueva y renovación: USD9. Vigencia: 2 años.

Reemplazo de licencia: USD11. Vigencia: mantiene la fecha de vencimiento.

Veteranos discapacitados con 60% de discapacidad, nueva o renovación: gratis. Vigencia: según corresponda.

El DPS recomienda revisar cuidadosamente los datos que aparecen en la licencia temporal. Si existe algún error, el solicitante debe informarlo al especialista antes de retirarse.

Estos valores incluyen una tarifa administrativa de USD1, según el esquema oficial del DPS.

¿Qué documentos necesito para sacar la licencia de conducir en Texas?

Antes de acudir a una oficina del DPS, el estado recomienda utilizar la herramienta REAL ID Document Check, que permite responder preguntas y obtener una lista personalizada de los documentos necesarios.

Entre los requisitos se encuentran la prueba de ciudadanía estadounidense o de presencia leal, comprobante de residencia en Texas, documentos de identidad y número de Seguro Social.

Los nuevos residentes que entreguen una licencia de otro estado también deben presentar comprobante de registro vehicular vigente de Texas para cada vehículo que posean y comprobante de seguro.

Quien vaya a presentar el examen práctico debe contar con el certificado Impact Texas Driver (ITD). El documento debe haber sido emitido dentro de los 90 días anteriores al examen de manejo.

Para quienes tienen entre 18 y 24 y solicitan su primera licencia, también se exige un curso de educación vial de seis horas. El requisito no aplica a los nuevos residentes mayores de 18 que entreguen una licencia válida y vigente de otro estado. Tampoco a las personas de 25 o más.

¿Cómo se tramita la licencia de conducir en Texas en 2026?