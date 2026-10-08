El Programa de Visas de Diversidad, conocido como “lotería de visas”, entrega cada año hasta unas 55.000 residencias permanentes a personas de países con bajas tasas de inmigración.

La lotería de visas de Estados Unidos atraviesa una situación inédita en más de tres décadas de historia: el Departamento de Estado no abrió la inscripción del DV-2027 y el año fiscal correspondiente comenzó, el 1 de octubre de 2026, sin ningún seleccionado. El caso llegó a la Justicia y todavía no está resuelto.

Qué es la lotería de visas

El Programa de Visas de Diversidad (Diversity Visa Program), conocido como “lotería de visas” o “lotería de green cards”, entrega cada año hasta unas 55.000 residencias permanentes a personas de países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos. Los ganadores se eligen al azar entre quienes cumplen los requisitos (haber nacido en un país elegible y contar con cierto nivel educativo o de experiencia laboral).

La inscripción es gratuita y se realiza únicamente en el sitio oficial del Departamento de Estado durante un período que, en los años previos, solía abrirse en octubre y extenderse alrededor de un mes.

Por qué el DV-2027 arrancó sin ganadores

La anomalía se explica por una sucesión de hechos. En noviembre de 2025, el Departamento de Estado comunicó que estaba “implementando ciertos cambios en el proceso de inscripción” de la lotería y que anunciaría la fecha de apertura del DV-2027 “tan pronto como fuera posible”. Esa fecha nunca llegó.

Como consecuencia, el año fiscal 2026 terminó el 30 de septiembre de 2026 sin que se abriera el registro, y el período para el DV-2027 (que va del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027) comenzó sin lista de seleccionados. Por primera vez, la lotería quedó sin su etapa de inscripción y sorteo.

El Departamento de Estado no abrió la inscripción del DV-2027 y el año fiscal correspondiente comenzó, el 1 de octubre de 2026, sin ningún seleccionado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dice el gobierno y qué pasó en la Justicia

El caso derivó en una demanda. El estudio de abogados Red Eagle Law, de California, demandó al secretario de Estado ante una corte federal, con el argumento de que el Departamento de Estado tiene la obligación legal de ejecutar el programa y abrir un período de inscripción, y que no hacerlo viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

El gobierno, en cambio, sostiene que los plazos establecidos por ley vuelven inviable realizar ahora la inscripción del DV-2027.

En el plano judicial, la jueza Jinsook Ohta rechazó a comienzos de septiembre un pedido de orden de restricción temporal (que buscaba forzar el sorteo), al considerar que, por los tiempos, “gran parte del barco ya había zarpado”.

Posteriormente quedó pendiente de resolución un pedido de medida cautelar (preliminary injunction), con una definición prevista para mediados de octubre de 2026. Al momento de esta publicación, la causa sigue abierta.

Qué se sabe del DV-2028

Sobre la próxima edición hay más dudas que certezas. El Departamento de Estado no anunció fechas de inscripción para el DV-2028, y en el propio expediente judicial se planteó la posibilidad de que el gobierno directamente “pase al DV-2028”, salteando la ronda del DV-2027.

Mientras tanto, los potenciales aspirantes solo pueden esperar los anuncios oficiales. La recomendación general es seguir exclusivamente los canales del Departamento de Estado y desconfiar de sitios o intermediarios que prometan inscripciones anticipadas o aseguren un resultado.