No es un adorno ni un detalle elegido al azar: el dibujo representa una creencia cristiana y tiene una historia de casi 2,000 años.

Suele ser común ver en la parte trasera de algunos autos una pequeña figura con forma de pez, generalmente pegada cerca de la patente o en el baúl. Aunque parece un simple accesorio, tiene un significado que muchas personas desconocen.

Se trata de un símbolo relacionado con el cristianismo que tiene una larga historia y que todavía se utiliza en distintas partes del mundo.

Su presencia en los vehículos no es casual, ya que quienes lo colocan buscan transmitir un mensaje a través de este dibujo.

Qué significa el símbolo del pez que aparece en la parte trasera de los autos y cuál es su origen

El símbolo con forma de pez que aparece pegado en la parte trasera de muchos autos se conoce como Ichthys o Ichthus y es uno de los emblemas más antiguos del cristianismo. Su nombre proviene del griego y significa “pez”, pero también funciona como acrónimo de la frase “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador”, una expresión que resume las principales creencias de esta religión.

Según explica Christianity.com, el dibujo comenzó a utilizarse entre los primeros cristianos durante los primeros siglos de nuestra era. En aquel entonces, servía como una señal para identificar a otros creyentes y expresar su fe en Jesucristo.

Su diseño sencillo permitía reducirlo fácilmente y transmitir un mensaje religioso sin necesidad de utilizar palabras. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del cristianismo.

Se conoce como Ichthys y está relacionado con una de las principales creencias del cristianismo. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Por qué los cristianos colocan el símbolo del pez en la parte trasera de sus autos

Quienes colocan el Ichthys en sus vehículos lo hacen principalmente para manifestar públicamente su fe cristiana e identificarse con las enseñanzas de Jesús. Al estar ubicado en la parte trasera del auto, el símbolo queda visible para otros conductores y peatones.

De acuerdo con Christianity.com, su uso moderno como emblema cristiano se popularizó durante la década de 1970. Desde entonces, comenzó a aparecer en forma de calcomanía o insignia en automóviles y también se extendió a otros accesorios personales.