Cuáles son los sectores asociados con la abundancia y el reconocimiento.

Con la llegada de diciembre, muchas familias empiezan a preparar la decoración navideña y una de las primeras decisiones es dónde colocar el árbol de Navidad. Aunque algunos eligen el living, otros prefieren ubicarlo cerca de una ventana o en algún rincón de la casa.

Sin embargo, el Feng Shui tiene sus propias recomendaciones para elegir el lugar indicado. Esta filosofía china sostiene que la ubicación de los objetos dentro del hogar puede influir en la circulación de la energía y señala determinados sectores que se relacionan con la riqueza, la prosperidad y el reconocimiento.

Según una especialista en esta disciplina, hay dos orientaciones especialmente favorables para colocar el árbol y otra que conviene evitar.

Dónde colocar el árbol de Navidad para atraer riqueza y prosperidad, según el Feng Shui

Según Katie Malik, especialista en Feng Shui y diseñadora de interiores, existen dos sectores de la casa que son especialmente favorables para colocar el árbol de Navidad; el sur y el sudeste. Cada uno está relacionado con un aspecto diferente de la vida y puede aprovecharse para atraer energías positivas durante el próximo año.

El sudeste está asociado con la riqueza, la abundancia y la prosperidad económica. Por eso, ubicar el árbol en esta zona se considera una forma de activar simbólicamente la energía vinculada con las finanzas. El living se encuentra en ese sector de la vivienda, puede ser una buena alternativa para instalar la decoración navideña.

Por otro lado, el sur representa la fama, el reconocimiento y la reputación, colocar el árbol en esa orientación permite favorecer dichos aspectos, según esta práctica. Por ejemplo, si una ventana o una esquina del living está orientada hacia el sur, también puede aprovecharse ese espacio.

Una especialista en Feng Shui explicó qué orientaciones favorecen la riqueza y la prosperidad, dónde conviene instalarlo y qué lugar es mejor evitar. Shutterstock

Asimismo, para identificar correctamente estas ubicaciones, es necesario utilizar el mapa Bagua, una herramienta del Feng Shui que divide la vivienda en diferente sectores y los relaciona con distintas áreas de la vida.

Por qué el Feng Shui desaconseja colocar el árbol de Navidad en el sector norte

Aunque el sur y el sudeste son las orientaciones recomendadas por la especialista, el sector norte requiere especial atención. Esta zona está vinculada con el elemento agua, mientras que el árbol de Navidad representa la madera dentro de los cinco elementos del Feng Shui.

Según esta filosofía, la relación entre ambos elementos puede generar un desequilibrio energético, pero además de considerar la orientación, también recomiendan colocar el árbol en un espacio cómodo que no bloquee puertas, pasillos ni accesos, ya que la distribución del mobiliario y los objetos decorativos también forma parte de la organización energética del hogar.