La leche es uno de los alimentos más habituales en la lista de compras, pero no todas las variedades aportan los mismos nutrientes ni tienen las mismas propiedades. En los supermercados de Estados Unidos, los consumidores pueden encontrar leche entera, descremada y versiones proteicas que prometen una mayor cantidad de este nutriente por porción.

Aunque las tres opciones aportan proteínas, existen diferencias en su contenido de grasas, calorías y otros componentes.

Por eso, antes de elegir qué producto llevar del supermercado, conviene conocer qué ofrece cada variedad y cuáles son las recomendaciones de los especialistas. La Asociación Americana del Corazón (AHA) también brinda pautas para identificar qué tipo de leche puede resultar más conveniente según las necesidades nutricionales de cada consumidor.

Qué diferencias hay entre la leche materna, descremada y proteica, según el USDA

El USDA incluye en su base de datos nutricional información que permite comparar las distintas variedades de leche. Una taza de leche entera aporta 149 calorías, casi 8 gramos de proteínas y alrededor de 8 gramos de grasas totales. En cambio, la leche descremada aporta unas 83 calorías, cerca de 8 gramos de proteínas y prácticamente nada de grasa.

La diferencia es mayor cuando se compara con las versiones proteicas que se venden en los supermercados estadounidenses. Por ejemplo, la leche ultrafiltrada de Fairlife contiene 13 gramos de proteínas por taza, frente a los 8 gramos de una leche convencional. Según la información nutricional publicada por la propia compañía, también tiene 6 gramos de azúcar, mientras que la leche tradicional aporta aproximadamente 12 gramos.

La leche entera, la descremada y la proteica ofrecen distintos beneficios nutricionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuál es la leche conveniente para comprar, según la Asociación Americana del Corazón

La respuesta depende de qué se busque al momento de comprar, ya que para quienes quieren reducir el consumo de grasas saturadas y calorías, la leche descremada o la de bajo contenido graso son alternativas recomendadas por la Asociación Americana del Corazón (AHA). La organización aconseja que los adultos y los niños mayores de dos años prioricen estas variedades por encima de la leche entera.

En cambio, quienes buscan aumentar su consumo de proteínas pueden considerar una leche proteica, como la ultrafiltrada de Fairlife, que ofrece 13 gramos por porción. Sin embargo, no es indispensable comprar una versión especial para obtener proteínas: la leche entera y descremada también aportan este nutriente. La FDA recomienda comprar las etiquetas nutricionales y prestar atención a las proteínas, el calcio, la vitamina D y las grasas saturadas antes de elegir.