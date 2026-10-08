Uno agiliza el control de seguridad en vuelos dentro de EE.UU. y el otro suma la aduana al volver del exterior.

Las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos tienen una salida legal y relativamente económica: los programas de “viajero confiable” del gobierno, que permiten pasar los controles mucho más rápido. Los dos más populares son TSA PreCheck y Global Entry, que suelen confundirse, pero no son lo mismo.

Qué es TSA PreCheck

TSA PreCheck agiliza el control de seguridad en vuelos dentro de Estados Unidos (vuelos domésticos). Quienes lo tienen usan filas exclusivas y, sobre todo, no necesitan quitarse los zapatos, el cinturón ni una campera liviana, ni sacar la computadora portátil o los líquidos del bolso durante la inspección.

Costo: entre USD 76,95 y USD 85 para una membresía de cinco años , según el proveedor autorizado que se elija.

Quiénes pueden solicitarlo: ciudadanos estadounidenses, nacionales y residentes permanentes legales.

Qué es Global Entry

Global Entry está pensado para quienes viajan al exterior. Su principal beneficio es agilizar el control de aduana e inmigración al regresar a Estados Unidos desde otro país, mediante quioscos automáticos, y también acelera el cruce en las fronteras terrestres con México y Canadá.

Costo: USD 120 por una membresía de cinco años .

Un punto clave: Global Entry incluye los beneficios de TSA PreCheck . Es decir, quien tiene Global Entry también puede usar las filas rápidas de seguridad en vuelos domésticos.

Quiénes pueden solicitarlo: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y ciudadanos de algunos países socios. Requiere pasaporte y suele tener requisitos más estrictos.

Hay dos programas del gobierno de Estados Unidos que permiten evitar las filas más largas del aeropuerto: TSA PreCheck y Global Entry. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

En qué se diferencian

La diferencia de fondo es dónde te ahorra tiempo cada programa:

TSA PreCheck: solo en el control de seguridad de vuelos dentro de EE.UU.

Global Entry: en la aduana al volver del exterior y en los pasos fronterizos terrestres, más todo lo que ya ofrece PreCheck.

En la práctica, Global Entry es un “PreCheck ampliado”: hace lo mismo y además cubre los viajes internacionales. Por lo tanto, quienes puedan optar por esta opción puede decirse que es la más conveniente aunque cada viajero siempre debe priorizar sus particularidades al momento de elegir.

Paso a paso: cómo y dónde realizar el trámite de ambos programas

En ambos casos, el proceso general incluye:

Completar la solicitud en línea y pagar la tarifa correspondiente. Aprobar una verificación de antecedentes. Asistir a una entrevista en un centro de inscripción (hay más de 1.000 para PreCheck y más de 100 para Global Entry).

Ninguno de estos programas garantiza el paso rápido en el 100% de los casos, ya que todos los viajeros pueden ser sometidos a controles. Aun así, para quienes vuelan seguido, el ahorro de tiempo suele ser considerable.