El próximo lunes 12 de octubre es feriado federal por Columbus Day. Esa misma semana la Administración del Seguro Social (SSA) pagará los respectivos beneficios a los jubilados que nacieron entre el 1 el 10 de cualquier mes.

La SSA permite consultar el calendario y los pagos próximos a través de su cuenta en línea. Mehaniq

¿Cuándo cobran los jubilados del Seguro Social nacidos del 1 al 10 en octubre de 2026?

El miércoles 14 de octubre es la fecha establecida de pago para este grupo de beneficiarios. Por lo tanto, el beneficio no se verá afectado por el feriado .

La regla de la SSA establece que quienes solicitaron sus beneficios desde el 1 de mayo de 1997 reciben el pago según el día de nacimiento de la persona cuyo registro determina el beneficio. Para quienes nacieron entre el 1 y el 10, corresponde el segundo miércoles de cada mes.

¿El feriado del 12 cambia el pago?

No en este caso, pero sí existe una regla de la Administración del Seguro Social que contempla cambios únicamente cuando la fecha de pago programada coincide con un fin de semana o un feriado federal. En esos casos, la SSA adelante el depósito al día hábil anterior.

“Si el miércoles de su pago es en un día festivo federal, enviaremos su pago el día anterior que no sea un día festivo federal legal”, ejemplifica el organismo. Este mes, como el miércoles 14 no es feriado federal, no se activa esa modificación.

¿Cómo sigue el calendario de pagos de SSA?

Luego del pago del miércoles 14 de octubre, el calendario de la SSA continúa de la siguiente forma: