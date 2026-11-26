El MSC World Asia completó sus pruebas marítimas y fue entregado oficialmente a la compañía.

El MSC World Asia es el nuevo crucero de MSC Cruceros que se prepara para iniciar sus operaciones comerciales en diciembre de 2026 tras completar sus pruebas marítimas en septiembre y se destaca por sus dimensiones ya que mide 333 metros de largo, tiene capacidad para 6,758 pasajeros y cuenta con distintas atracciones de entretenimiento.

El barco fue construido en los astilleros Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire, Francia, y forma parte de la clase World de la compañía. Su diseño incorpora espacios gastronómicos, áreas familiares y propuestas de ocio distribuidas en siete distritos temáticos.

Cómo fueron las pruebas marítimas que superó el MSC World Asia

El MSC World Asia completó sus últimas pruebas marítimas en septiembre de 2026, en aguas del océano Atlántico, frente a la costa occidental de Francia. Según informó MSC Cruceros, esta etapa permitió comprobar el funcionamiento de distintos sistemas antes de avanzar hacia la terminación del barco y su entrega oficial. La embarcación ya había realizado una primera ronda de ensayos en julio.

Durante las evaluaciones se verificaron aspectos relacionados con el funcionamiento de los motores, la maniobrabilidad, la velocidad, el consumo de combustible y los sistemas de seguridad. También se realizaron comprobaciones para evaluar el comportamiento general del crucero durante la navegación.

Entre sus principales atractivos se encuentran siete distritos temáticos y un tobogán seco que atraviesa 12 cubiertas. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

El 25 de noviembre 2026, MSC Cruceros recibió oficialmente el barco en los astilleros de Saint-Nazaire, Francia. Con esta entrega, el MSC World Asia se incorporó a la flota de la compañía como una de sus nuevas embarcaciones de la clase World. Su ceremonia de bautismo está prevista para el 28 de noviembre en Le Havre, mientras que el primer viaje comercial comenzará el 4 de diciembre de Barcelona, con un itinerario de siete noches por el Mediterráneo.

Cómo es el nuevo crucero de MSC: mide 333 metros y tiene 40 bares y salones

El MSC World Asia tiene 333 metros de eslora, 47 metros de ancho y 22 cubiertas. Su capacidad máxima es de 6,758 pasajeros y dispone de 2,582 camarotes, además de una tripulación de 2,138 personas. Según la ficha técnica de MSC Cruceros, alcanza una velocidad máxima de 22,7 nudos y tiene una altura de 77,15 metros.

Uno de sus principales atractivos es su oferta gastronomía y entretenimiento. La compañía anuncia 40 bares y y salones, con propuestas que incluyen espacios de coctelería, cafeterías y ambientes temáticos.

Entre las atracciones más llamativas se encuentra un tobogán seco de 81 metros que desciende a través de 12 cubiertas y permite contemplar el entorno marítimo durante el recorrido. En cuanto a su tecnología, el crucero utiliza motores de doble combustible que funcionan con gas natural licuado y puede utilizar alternativas como bio-GNL y GNL sintético.