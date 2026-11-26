Donald Trump encabezó el tradicional indulto presidencial en la Casa Blanca y salvó a los pavos Freedom y Feathers de terminar como cena.

Donald Trump volvió a protagonizar el indulto presidencial de pavos por el Día de Acción de Gracias. El martes 24 de noviembre, el mandatario concedió el perdón a Freedom y Feathers, dos aves de cuatro meses que habían sido seleccionadas para participar de la ceremonia anual de la Casa Blanca.

Los dos pavos fueron criados en Deans Gap Farm, en Fort Seybert, Virginia Occidental, y llegaron a Washington para participar del evento junto al presidente y la primera dama, Melania Trump.

¿Cómo fue el indulto presidencial de los pavos Freedom y Feathers?

La ceremonia se realizó el martes en el helipuerto del nuevo jardín sur de la Casa Blanca. Durante el evento, Trump se acercó a Freedom y preguntó dónde estaba Feathers, ya que el segundo animal descansaba dentro de la residencia presidencial.

Poco después, el mandatario apoyó su mano sobre el plumaje del ave y anunció que ambos animales recibirían un perdón completo. De esta manera, los dos quedaron fuera de la lista de animales destinados a convertirse en parte del tradicional menú de Acción de Gracias.

¿Dónde vivirán los pavos indultados por Donald Trump?

Freedom y Feathers fueron criados en Deans Gap Farm, una granja ubicada en Fort Seybert, Virginia Occidental. Antes de participar de la ceremonia, pasaron la noche en el hotel Willard InterContinetal en Washington.

Tras recibir el indulto presidencial, los dos pavos serán trasladados a la Universidad Texas A&M, donde permanecerán bajo cuidado después de su participación en el evento.

Trump usó su “poder extremo” para salvar a dos pavos en el tradicional ritual anual de la Casa Blanca por el Día de Acción de Gracias. Fuente: EFE Octavio Guzmán

¿Desde cuánto existe la tradición de indultar pavos en la Casa Blanca?

La costumbre tiene más de 100 años y comenzó cuando los productores agrícolas enviaban pavos a la Casa Blanca como regalos para las fiestas. Con el tiempo, la entrega de las aves se convirtió en una ceremonia anual que involucra al presidente y a la primera dama.

Sin embargo, fue en 1989 cuando el expresidente George H. W. Bush formalizó el indulto de los animales y convirtió la práctica en una tradición presidencial. Desde entonces, los mandatarios estadounidenses participan de este evento antes de la celebración del Día de Acción de Gracias.

¿Cuánto aumentó el precio de la cena de Acción de Gracias?

La celebración de este año también está marcada por el aumento en el costo de los alimentos. Según la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (AFBF), los productos tradicionales de la cena de Acción de Gracias son un 6% más caros que en 2025.

El pavo registró un incremento superior al 10%, impulsado por una fuerte demanda, incluidas las exportaciones, y menores niveles de inventario. Otros productos habituales de la celebración, como el jamón, la leche, los panecillos, las batatas y los arándanos, también experimentaron aumentos.