El IRS establece una serie de condiciones para acceder al Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, un beneficio destinado a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados.

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) es un beneficio fiscal reembolsable que ofrece el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a trabajadores y familias que perciben ingresos bajos o moderados. El monto depende de los ingresos anuales, el estado civil declarado y la cantidad de hijos que cumplan con los requisitos establecidos por la agencia.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con condiciones específicas relacionadas con los ingresos, la residencia y la documentación fiscal. Una de las restricciones está vinculada con el Formulario 2555, utilizado para declarar ingresos obtenidos en el extranjero y solicitar determinadas exclusiones fiscales, cuya presentación puede dejar al contribuyente fuera de la elegibilidad para el EITC.

¿Qué es el Formulario 2555 y por qué puede afectar a la elegibilidad del Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

El Formulario 2555 es un documento del IRS que utilizan determinados ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes fiscales que viven y trabajan fuera del país para solicitar la exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero. También permite calcular la exclusión o deducción por gastos de vivienda en otro país.

Su presentación puede afectar directamente el acceso al Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo ya que el IRS establece que quienes presentan el Formulario 2555 no pueden reclamar este beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para calificar al Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

Para acceder al EITC, los contribuyentes deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con sus ingresos, su situación fiscal y su residencia. Entre los principales requisitos establecidos se encuentran:

Tener ingresos laborales: deben provenir de un empleo, trabajo independiente, actividad comercial o prestación de servicios.

Contar con un número de Seguro Social válido: el contribuyente, su cónyuge si presentan una declaración conjunta y los hijos reclamados deben tener un número de Seguro Social habilitado para trabajar, emitido antes del vencimiento de la declaración.

Cumplir con las condiciones de residencia: deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes fiscales durante todo el año tributario, salvo determinadas excepciones para matrimonios.

No superar el límite de ingresos por inversiones: para el año fiscal 2025, el máximo permitido es de US$11.950.

No presentar el Formulario 2555: quienes solicitan la exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero no pueden reclamar el EITC.

Quienes presenten el Formulario 2555 del IRS con su declaración de impuestos no calificarán para el Crédito Tributario por Ingresos de Trabajo. Shutterstock | Canva

¿Cómo se debe reclamar correctamente el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

Para solicitar el EITC, los contribuyentes deben presentar una declaración federal de impuestos, incluso cuando sus ingresos no alcancen el mínimo obligatorio para declarar. El procedimiento se realiza mediante el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR, destinado a contribuyentes mayores.

Quienes reclamen el crédito por tener hijos calificados deben completar el Anexo EIC donde se proporciona información sobre los menores.

Antes de enviar la declaración, el IRS recomienda verificar los ingresos declarados, los números de Seguro Social y la información de los dependientes para evitar errores que puedan retrasar el procesamiento del reembolso.