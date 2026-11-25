El A350F realizó su primer vuelo de prueba como parte de su proceso de desarrollo.

Airbus dio un nuevo paso en el desarrollo de su avión carguero A35OF al completar su primer vuelo de prueba el 29 de septiembre de 2026. La aeronave despegó desde Toulouse, Francia, en una instancia que marcó el comienzo de su campaña de ensayos antes de obtener la certificación necesaria para operar comercialmente.

El modelo forma parte de la familia A350 y fue diseñado para el transporte de mercancías en rutas internacionales de larga distancia. Entre sus principales características se encuentran su capacidad para trasladar cargas de gran tamaño, una estructura fabricada con materiales avanzados y motores Rolls-Royce Trent XWB-97.

Según Airbus, el nuevo carguera podrá transportar hasta 111 toneladas y alcanzar una autonomía de 8,700 kilómetros. Además, incorporará una puerta de carga principal de grandes dimensiones para facilitar el ingreso de mercancías voluminosas, incluidos motores de otros aviones.

Cómo fue el primer vuelo de prueba del Airbus A350F y cuáles son sus características

El primer prototipo del A350F, identificado como MSN 700, permaneció en el aire durante 4 horas y 10 minutos. Durante ese período alcanzó una altura de 25,000 pies y una velocidad indicada de 340 nudos, mientras la tripulación evaluaba su comportamiento y el funcionamiento de los principales sistemas.

La prueba estuvo a cargo del equipo de cinco profesionales de Airbus, entre pilotos de ensayo e ingenieros de vuelo, donde uno de los objetivos centrales fue comprobar las características aerodinámicas de la aeronave y comparar su comportamiento real con los modelos predictivos utilizados durante las etapas de desarrollo y simulación.

El modelo incorpora una puerta de carga de grandes dimensiones y motores diseñados para vuelos de larga distancia. Fuente: Airbus SAS 2026

En cuanto a sus dimensiones, el A350F mide 70,8 metros de largo, tiene una envergadura de 64,75 metros y alcanza los 17,08 metros de altura. Airbus informó que la aeronave puede transportar una carga útil máxima de 111 toneladas y alcanzar una autonomía de hasta 8,700 kilómetros sin escalas.

Qué tipo de mercancías puede transportar el nuevo avión carguero de Airbus

El A350F fue diseñado para atender diversas necesidades del transporte aéreo de mercancías, como carga general, envíos exprés y productos especiales, además de objetos pesados o de dimensiones superiores a las habituales.

Entre los elementos que podrá transportar se encuentran motores de aviones, pallets de gran tamaño y contenedores estandarizados utilizados por las empresas de logística. Airbus también contempla el traslado de animales vivos y mercancías que requieren condiciones especificas de conservación.

Cuándo comenzará a operar el Airbus A350F y qué falta para su lanzamiento comercial

Aunque ya completó su primer vuelo, el A350F todavía debe superar una serie de ensayos antes de recibir la certificación de tipo de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). Esta aprobación es necesaria para que el modelo pueda comenzar a operar comercialmente.

Una vez realizadas las evaluaciones y obtenida la certificación, el fabricante podrá avanzar hacia las primeras entregas a las compañías que realizaron pedidos. Al cierre de agosto de 2026, Airbus había registrado 115 pedidos del A350F por parte de 14 clientes cuyos nombres fueron divulgados.