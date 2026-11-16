El modelo promete mayor eficiencia, una cabina más amplia y nuevas prestaciones para los pasajeros.

El fabricante estadounidense Boeing avanza con el desarrollo del 777X, una familia de aeronaves que tendrá al 777-9 como protagonista . Será el avión comercial bimotor más grande del mundo.

El proyecto combina tecnologías del Boeing 777 y del 787 Dreamliner con motores GE9X, alas de materiales compuestos y mejores aerodinámicas. Su objetivo es transportar más pasajeros, reducir el consumo de combustible y ofrecer una experiencia de vuelo diferente en las rutas internacionales .

Cuánto mide el Boeing 777X y cuántos pasajeros puede transportar

El modelo más grande de esta familia es el Boeing 777-9, que tiene 76,7 metros de largo, una envergadura de 71,8 metros cuando sus alas están completamente extendidas y una altura de 19,5 metros. También se destaca por su capacidad de transportar hasta 450 pasajeros y de lograr un alcance de 14,820 kilómetros.

La familia también incluye el 777-8, una versión más corta de 70,9 metros que prioriza el alcance: puede recorrer hasta 17,590 kilómetros y transportar entre 350 y 425 pasajeros, según la configuración comercial.

Qué tiene de especial el motor

Uno de los principales avances del proyecto está en sus motores GE9X, desarrollados por GE Aerospace. Se trata de una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de un avión de gran tamaño sin aumentar proporcionalmente el consumo de combustible.

Según Boeing, el 777-9 tendrá un consumo de combustible y emisiones un 20% menores que los aviones a los que reemplazará. También promete una huella acústica un 40% interior y costos operativos un 10% más bajos que los de la competencia.

El diseño incorpora, además, alas de materiales compuestos de fibra de carbono y puntas plegables. Esta última característica permite aprovechar una envergadura mayor durante el vuelo y reducir el espacio ocupado por las alas cuando el avión está en tierra.

La aeronave también representa una apuesta estratégica para la industria aeroespacial de Estados Unidos: Boeing ya acumula más de 620 pedidos de la familia 777X, de acuerdo con su ficha técnica de enero de 2026. Boeing

Cómo será viajar en el avión más grande de Boeing

El Boeing 777X no busca destacarse solo por sus dimensiones. La compañía también diseñó una cabina con mejoras destinadas a aumentar la comodidad durante los vuelos internacionales:

Ventanas más grandes : tienen una superficie de 162 pulgadas cuadradas, un 30% superior a la de las aeronaves competidoras que utiliza Boeing como referencia.

Compartimentos superiores más amplios : pueden almacenar el doble de equipaje de mano y requieren un 40% menos de fuerza para cerrarse.

Mayor humedad y aire mejorado : el fabricante promete un ambiente interior más confortable.

Iluminación LED : permite modificar la ambientación de acuerdo con las distintas etapas del vuelo.

Menor ruido: el aislamiento y las mejoras en la distribución del aire buscan reducir las molestias dentro de la cabina.

Cuándo comenzará a volar y quiénes lo encargaron

Aunque el programa ya completó numerosas pruebas, el 777X todavía debe superar etapas de certificación antes de entrar en servicio comercial.

Uno de los avances más importantes ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando Boeing realizó el primer vuelo del 777-9 destinado a Lufthansa. Tras el hecho, el capitán Ted Grady, piloto jefe del programa 777/777X, destacó: “El avión se comportó como esperábamos. El 777-9 sigue teniendo un manejo excelente”.

Boeing informó entonces que toda la flota de pruebas había acumulado más de 4,700 horas de vuelo. La compañía mantiene 2027 como objetivo para la primera entrega del 777-9.

Entre las aerolíneas que apostaron por el proyecto se encuentran Lufthansa, Qatar Airways, Emirates -que elevó su pedido de la familia 777X a 270 aeronaves después de sumar otros 65 Boeing 777-9- y Ethiopian Airlines, que encargó ocho cargueros 777-8 y dos 777 adicionales en septiembre de 2026.