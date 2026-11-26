El documento de embarque suele tener una vigencia de 30 días desde su emisión.

Los residentes permanentes de Estados Unidos que pierdan su Green Card durante un viaje al exterior de menos de un año pueden solicitar un documento para abordar un vuelo de regreso. El trámite se realiza con el formulario I-131A del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y también está disponible si la tarjeta fue robada, destruida o dañada.

Si se aprueba la solicitud, el Departamento de Seguridad Nacional puede emitir una constancia de embarque en el pasaporte o una carta para presentar ante la aerolínea. Al llegar a Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realiza la inspección y determina si la persona puede ingresar al país.

Quiénes pueden presentar el formulario I-131A

Las instrucciones incluyen tanto a los residentes permanentes legales como a quienes tienen residencia permanente condicional. Para solicitar la documentación por la pérdida o el robo de la Green Card, deben cumplir estas condiciones:

Haber sido admitidos legalmente en Estados Unidos como residentes permanentes o residentes permanentes condicionales y conservar ese estatus.

Haber viajado al exterior de manera temporal y sin intención de abandonar la residencia.

Procurar regresar tras una ausencia de menos de un año cuando la Green Card era el documento que iban a usar para volver.

Carecer de una Green Card vigente o de otro documento válido que les permita solicitar el ingreso a Estados Unidos.

El formulario también contempla a los residentes que iban a volver con un permiso de reingreso y lo perdieron, se lo robaron o quedó destruido o dañado. En ese caso, las instrucciones prevén una ausencia de menos de dos años y exigen que el permiso siga vigente.

Dónde se presenta el formulario y cuánto dura el documento de embarque

USCIS indica que el solicitante debe comunicarse con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano para presentar el formulario en persona. Cuando corresponde pagar la tarifa, el pago se hace a través del portal de USCIS para el I-131A antes de acudir a la sede consular. El solicitante debe llevar el comprobante.

Si se emite, el documento de embarque suele tener una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición. Su función es facilitar el viaje de regreso. Para obtener una nueva Green Card, el residente debe presentar por separado el formulario I-90 de reemplazo de la tarjeta.