Aunque ambos se venden en los supermercados de Estados Unidos, no necesariamente hay diferencias en su calidad.

El pollo de pechuga blanca y el de pechuga amarilla pueden parecer productos distintos al momento de elegirlos en el supermercado, pero el tono de su piel no significa que uno sea más saludable, fresco o nutritivo que el otro. La principal diferencia suele estar en la alimentación que recibió el ave durante su crianza y en cómo se depositaron determinados pigmentos en la piel.

En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura (USDA) explica que el color de la piel de las aves puede variar naturalmente. En su material sobre el color de la carne y las aves, el organismo señala que el pollo crudo puede tener tonos que van desde el blanco azulado hasta el amarillo, y que esas diferencias pueden estar relacionadas con la raza, la edad, el ejercicio y la dieta.

¿Por qué el pollo tiene la piel amarilla o blanca?

El pollo de piel amarilla suele tener ese tono porque consume alimentos que contienen pigmentos naturales llamados carotenoides y xantofilas. Estos compuestos pueden encontrarse en ingredientes como el maíz amarillo, la alfalfa y otras fuentes vegetales que se utilizan en las dietas de las aves.

La FDA explica en una guía sobre pigmentación de aves que estos pigmentos se absorben a través del intestino y se depositan en la piel y la grasa. Por eso, cuanto mayor sea la presencia de ciertos pigmentos en el alimento, más amarillenta puede verse la piel del pollo .

En cambio, una pollo de piel más blanca o pálida puede haber recibido una alimentación con menor cantidad de esos pigmentos. Esto no significa que haya sido alimentado peor ni que sea un producto de menor calidad.

El tono puede responder a diferentes prácticas de alimentación y procesamiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿El pollo amarillo es más saludable que el pollo blanco?

No necesariamente. El color de la piel no es un indicador director de la calidad nutricional, la seguridad alimentaria ni la frescura del pollo. Ambos pueden formar parte de una alimentación saludable y ofrecer proteínas, vitaminas y minerales.

El USDA también aclara en su manual de clasificación de aves que la intensidad del color amarillo de la piel no constituye un factor de calidad para establecer el grado del pollo.

¿Cuál conviene comprar?

La elección entre pollo de piel blanca o amarilla depende principalmente de las preferencias personales. Si buscas un pollo con un aspecto más dorado, puedes optar por el amarillo, mientras que si prefieres una apariencia más clara, el blanco también es una alternativa válida.

Para comprar pollo, conviene prestar atención a otros aspectos más importantes que el color: que el envase esté intacto, que se encuentre refrigerado, que no tenga olores desagradables y que la fecha de vencimiento sea adecuada.

El USDA recomienda cocinar el pollo hasta alcanzar una temperatura interna de 165 °F (73,9 °C), medida con un termómetro para alimentos, para garantizar su seguridad.