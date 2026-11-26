El calendario establece días diferentes según el día de nacimiento de cada persona.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ya tiene definido el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados y otros beneficiarios.

Quienes reciben prestaciones y nacieron entre el 1 y el 31 del mes cobrarán en diferentes miércoles, de acuerdo con el grupo al que pertenezcan.

¿Cuándo se paga el Seguro Social en diciembre de 2026?

El calendario de la SSA divide a los beneficiarios en tres grupos, de acuerdo con su día de nacimiento. Las fechas confirmadas para diciembre son:

Miércoles 9 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 16 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 23 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

El cronograma oficial permite organizar los gastos de fin de año y saber cuándo llegará el dinero a la cuenta bancaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes cobran el Seguro Social el 3 de diciembre?

Hay beneficiarios que no están incluidos en el calendario de los miércoles. Quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997, así como algunas personas que reciben simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), tienen previsto cobrar el jueves 3 de diciembre.

Por otra parte, los beneficiarios del programa de SSI recibirán su pago mensual el martes 1 de diciembre. El siguiente depósito, correspondiente a enero de 2027, se adelantará al jueves 31 de diciembre, debido al feriado de Año Nuevo.

¿Qué pasa si no recibes el pago en la fecha esperada?

Ante esta situación, la SSA aconseja: “Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”.

Cuánto aumentará el Seguro Social en 2027 y a partir de cuándo se pagará

El COLA 2027 será del 3,6% y alcanzará tanto a los beneficiarios del Seguro Social como a quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario. Las fechas de aplicación serán diferentes según el programa:

Seguro Social: el aumento comenzará con los pagos de enero de 2027.

SSI: el incremento se aplicará desde el depósito del 31 de diciembre de 2026.

En promedio, los jubilados recibirán unos US$75 adicionales por mes. Sin embargo, la cantidad exacta dependerá del beneficio que perciba cada persona.