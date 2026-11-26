Con un documento así, la aerolínea puede negar el embarque o pueden rechazar el ingreso en destino.

Tener el pasaporte al día no siempre alcanza para viajar: su estado físico también importa. El Departamento de Estado de EE.UU. considera inválido un pasaporte que presenta daños que van más allá del desgaste normal, aun cuando no esté vencido. Con un documento así, la aerolínea puede negar el embarque o pueden rechazar el ingreso en destino, y la única solución es reemplazarlo.

Qué dispone el Departamento de Estado sobre viajar con pasaportes dañados

El criterio es claro: un pasaporte dañado, más allá del deterioro propio del uso cotidiano, deja de ser un documento de viaje válido. No importa que la fecha de vencimiento esté lejos: si el daño compromete la integridad del documento o la legibilidad de sus datos, el pasaporte se considera inválido y debe reemplazarse por uno nuevo. La vigencia, en estos casos, no salva al documento.

Qué cuenta como daño que invalida el pasaporte

Se considera daño relevante, el que invalida el documento, aquel que va más allá del uso normal. Por ejemplo:

Daño por agua (un pasaporte mojado, con tinta corrida o páginas onduladas).

Páginas rotas , cortadas, arrancadas o despegadas, o la tapa suelta.

Agujeros, perforaciones o quemaduras.

Manchas importantes o marcas no oficiales (por ejemplo, anotaciones o dibujos) en las páginas.

Cualquier deterioro que afecte la página de datos, la foto o el chip, al punto de que no se puedan leer con claridad.

En todos estos casos, el documento pierde validez para viajar, aunque no haya expirado.

Se considera daño relevante, el que invalida el documento, aquel que va más allá del uso normal. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Qué pasa si se viaja con un pasaporte dañado

Las consecuencias pueden presentarse en distintos momentos del viaje: desde contratiempos en el check-in hasta que la aerolínea no permita abordar, o que las autoridades migratorias del país de destino nieguen el ingreso por considerar el documento inválido.

En la práctica, quien controla el estado del pasaporte no es solo el país de destino: las aerolíneas también revisan que el documento esté en condiciones antes de embarcar. Es, en cualquier caso, un problema que arruina un viaje y que puede evitarse con una revisión previa.