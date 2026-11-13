Su objetivo es reducir el ruido que producen los aviones cuando superan la velocidad del sonido.

La NASA avanza con las pruebas de su avión experimental X-59, una aeronave diseñada para volar más rápido que el sonido sin generar los fuertes estruendos que tradicionalmente acompañan a este tipo de desplazamientos.

En su vuelo del 21 de octubre de 2026, desde el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong, ubicado en Edwards, California, el piloto Mike Lippert alcanzó Mach 1.4 y una altitud de 55,000 pies (16,764 metros), un paso histórico en el desarrollo del proyecto estadounidense.

El X-59 despegó, completó las maniobras previstas y aterrizó aproximadamente una hora después, luego de que el equipo técnico verificara el funcionamiento de sus sistemas.

A qué velocidad llegó el avión X-59 de la NASA

El X-59 alcanzó una velocidad máxima de Mach 1.53 durante otras pruebas de vuelo realizadas durante septiembre de 2026, equivalente a aproximadamente 1,625 kilómetros por hora. También superó los 56,000 pies de altitud, es decir, unos 17,068 metros. La cifra representa un avance respecto de su velocidad de crucero prevista, establecida en Mach 1.4.

El récord de velocidad se produjo durante una semana de intensa actividad, en la que el X-59 completó seis vuelos entre el 22 y el 25 de septiembre. Fue la primera vez que el equipo consiguió realizar seis pruebas en una misma semana.

La prueba también tuvo un significado especial para Lippert: fue la primera vez que pilotó esta aeronave experimental, pese a contar con más de 21 años de experiencia de vuelo y 11 como piloto de pruebas. SNEHIT PHOTO

Para qué sirve el avión supersónico X-59

El objetivo principal del X-59 es demostrar que una aeronave puede superar la velocidad del sonido sin producir el estruendo característico de los avione supersónicos tradicionales.

El proyecto forma parte de la misión Quesst de la NASA, que busca modificar la manera en que se perciben estos vuelos desde tierra. Para conseguirlo, el avión tiene un diseño aerodinámico particular que permite distribuir las ondas de choque y reducir la intensidad del ruido.

La diferencia es importante, cuando una aeronave supera la velocidad del sonido, genera ondas de presión que pueden combinarse y producir un fuerte estampido sónico. La NASA quiere reemplazar ese estruendo por un sonido mucho más suave, similar a un golpe leve.

Cuándo comenzarán los vuelos comerciales supersónicos

Todavía no existe una fecha confirmada para la llegada de aviones comerciales basados en esta tecnología. El X-59 es una aeronave experimental y su función actual consiste en validar que el diseño pueda reducir efectivamente el ruido supersónico.

El programa todavía debe completar distintas etapas de evaluación, incluida la validación acústica, en la que se estudiará el sonido que produce el avión durante el vuelo.

La NASA considera que los resultados permitirán proporcionar información técnica a los fabricantes de aeronaves y a las autoridades encargadas de establecer las regulaciones.