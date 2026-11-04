El pasaporte americano se tramita por primera vez con el Formulario DS-11.

Los estadounidenses que quieran viajar fuera del país y no cuenten con un pasaporte americano, tendrán que tramitarlo presentando el Formulario DS-11 y los documentos solicitados por el Departamento de Estado, como prueba de ciudadanía e identificación con foto.

En este sentido, las autoridades brindan instrucciones específicas al momento de completar esta solicitud, que deben seguirse para tramitar la identificación internacional sin inconvenientes.

Cómo hay que presentar el Formulario DS-11 para tramitar el pasaporte

El Formulario DS-11 es el que deben utilizar quienes sacan su pasaporte por primera vez, así como también quienes tengan que actualizar su identificación por tener:

Un pasaporte emitido hace más de 15 años

Un pasaporte tramitado antes de los 16 años

Un pasaporte robado, perdido o sumamente dañado

Un cambio de nombre que no pueda acreditarse

Para completarlo, se indica utilizar la herramienta de relleno de formularios. “Si no proporciona toda la información relevante en el Formulario DS-11, podemos pausar su solicitud”, advierte Travel State.

La libreta pasaporte suele tener una validez de 10 años, para mayores de 18. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La instrucción oficial es presentarlo impreso de una sola cara porque no se aceptan formularios en doble faz.

Además, es importante no firmar el papel hasta que un agente de aceptación de pasaportes brinde la indicación de hacerlo.

Todos los documentos que hay que presentar para solicitar un pasaporte con el Formulario DS-11

De acuerdo con lo indicado por la información oficial, al momento de presentar la solicitud, se debe:

Llevar el Formulario DS-11 completo e impreso

Proporcionar evidencia de que se es ciudadano estadounidense

Llevar un documento de identidad con foto

Proporcionar fotocopias y documentos extra, si son necesarios

Buscar un lugar donde pueda enviarse la solicitud

No puedo asistir a un centro convencional: qué otras opciones tengo para tramitar el pasaporte

Quienes no puedan acudir a los horarios y días tradicionales de los centros, tienen la opción de consultar las Ferias Especiales de Aceptación de Solicitudes de Pasaporte.

“Se llevan a cabo por la tarde y fines de semana, o en lugares especiales. Las ferias son organizadas por oficinas de aceptación de solicitudes de pasaporte como oficinas postales, secretarios de los tribunales y bibliotecas”, explican las autoridades.

Los eventos donde se realizan de forma mensual ya están preestablecidos y pueden consultarse clicando aquí.