Para quienes necestan agilizar el trámite del pasaporte, existe una forma de obtenerlo más rápido con el pago de una tarifa adicional.

El Departamento de Estado ofrece distintos servicios para acelerar el trámite del pasaporte estadounidense cuando los solicitantes necesitan obtenerlo con mayor rapidez para viajar. La modalidad disponible depende de la urgencia y del motivo del viaje.

Estos servicios permiten reducir los tiempos de procesamiento, pero no incluyen los plazos de envío, que pueden añadir hasta dos semanas adicionales al tiempo estimado para completar el trámite.

¿Cuánto suele tardar el trámite tradicional del pasaporte?

De acuerdo con el Departamento de Estado, quienes tramiten su pasaporte por el servicio estándar pueden afrontar los siguientes periodos de espera:

Su solicitud puede tardar hasta 2 semanas en llegar si la envía por correo, a menos de que pague por un envío más rápido.

El tiempo de procesamiento para el servicio regular puede tardar entre 4 a 6 semanas , durante las que una de las agencias de pasaporte revisará la solicitud y la documentación adjunta.

Luego, el envío estándar puede tardar hasta 2 semanas, a menos de que pague una tarifa para que lo devuelvan en 1 a 3 días.

¿Quiénes pueden acceder al servicio express para obtener el pasaporte en 2 a 3 semanas?

El Departamento de Estado ofrece un servicio expedito que permite reducir el tiempo de procesamiento del pasaporte a entre 2 y 3 semanas.

Esta alternativa puede ser aprovechada por ciudadanos estadounidenses que necesitan obtener el documento con mayor rapidez, especialmente cuando tienen previsto viajar al extranjero dentro de menos de seis semanas.

¿Cómo solicitar el servicio expedito para obtener el pasaporte más rápido?

El servicio puede solicitarse mediante dos modalidades:

Quienes tramitan el pasaporte por primera vez o deben presentar una nueva solicitud pueden acercarse a un centro autorizado de aceptación.

Quienes cumplen con la renovación por correo, pueden aplicar a la renovación por correo.

Al tiempo de procesamiento siempre se le debe sumar el del envío.

Para quienes necestan agilizar el trámite del pasaporte, existe una forma de obtenerlo más rápido con el pago de una tarifa adicional. ChatGPT | El Cronista USA

¿Cuál es el costo adicional por este servicio?

El servicio expedito tiene un costo adicional de US$60, y debe abonarse junto con la tarifa correspondiente a la solicitud o renovación del pasaporte.

Adicionalmente, el Departamento de Estado también ofrece un servicio opcional de entrega más rápida de la libreta, que permite recibirla entre 1 y 3 días después de su emisión por un costo adicional de US$26.87.

Viaje urgente: ¿cuál es la recomendación del Departamento de Estado?

En situaciones de determinada gravedad, el Departamento de Estado recomienda solicitar una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando el ciudadano necesita viajar al extranjero en un plazo inferior a dos o tres semanas.

Para acceder a esta alternativa, se establecen dos escenarios:

Viajes internacionales urgentes: se puede solicitar una cita cuando faltan 14 días calendario o menos para viajar, y si el destino exige visa extranjera, el plazo se amplía a 28 días.

Emergencias de vida o muerte: quienes necesiten viajar dentro de los próximos 14 días por el fallecimiento, una enfermedad potencialmente mortal o una lesión grave de un familiar inmediato que se encuentra en el extranjero, podrán solicitar una cita de emergencia.

La agencia federal advierte que las citas deben solicitarse previamente y que la disponibilidad de turnos no está garantizada.